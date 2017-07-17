Видеофакт: космический зонд облетает Плутон и его спутник

Космический аппарат New Horizons был отправлен на окраину Солнечной системы еще 11 лет назад. В июле 2015 года он прибыл в систему Плутона, сделав массу фотографий его поверхности и спутника Харона.

"Плутон оказался чрезвычайно сложным и "живым" миром, чья поверхность постоянно обновляется и меняется", — сообщили ученые NASA.

По мнению специалистов агентства, новые данные с поверхностей могут изменить представление о небесном теле.

Зонд New Horizons — самый быстрый космический аппарат, когда-либо стартовавший с Земли. Его скорость составляет 58,5 тысячи километров в час.