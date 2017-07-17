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Видеофакт: космический зонд облетает Плутон и его спутник
18.07.2017 11:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Космический аппарат New Horizons был отправлен на окраину Солнечной системы еще 11 лет назад. В июле 2015 года он прибыл в систему Плутона, сделав массу фотографий его поверхности и спутника Харона.
"Плутон оказался чрезвычайно сложным и "живым" миром, чья поверхность постоянно обновляется и меняется", — сообщили ученые NASA.
По мнению специалистов агентства, новые данные с поверхностей могут изменить представление о небесном теле.
Зонд New Horizons — самый быстрый космический аппарат, когда-либо стартовавший с Земли. Его скорость составляет 58,5 тысячи километров в час.
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Космический зонд New Horizons сделал снимки Плутона и его спутника Харона, из которых Национальное аэрокосмическое агентство США создало завораживающее видео.
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