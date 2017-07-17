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200 фильмов из коробки: таинственные показы кино пройдут в Минске бесплатно
Культ. центр «Корпус» объявляет о старте регулярных кинопросмотров
Как выбрать фильм для просмотра? Прокат, рецензии критиков и советы друзей надежно защищают от неожиданностей.
— Тысячи фильмов — невидимы. Вы выбираете кино скучно, — утверждают организаторы #KINOkorpus: outside the box.
Trauberg предупреждает: фильм может оказаться за пределами вкуса зрителей. «Нудная политическая драма, тошнотворно жестокий и неполиткорректный спагетти-вестерн, трогательная история гей-пары из Восточной Европы с натуралистическими сценами» — раскрывают подробности программы организаторы проекта.
Кстати, лекций и вступительных слов не будет. Поэтому просто приходите и наслаждайтесь просмотром фильмов.
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Для участия вам необходимо:
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2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Показы стартуют с 19 июля во дворе или в зале культ. центра "Корпус". Вход свободный.
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