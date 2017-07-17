200 фильмов из коробки: таинственные показы кино пройдут в Минске бесплатно

Культ. центр «Корпус» объявляет о старте регулярных кинопросмотров #KINOkorpus: outside the box . 200 фильмов, отобранных Trauberg, спрячут в коробку и будут доставать случайным образом каждую среду. Показы стартуют с 19 июля во дворе или в зале «Корпуса». Вход свободный.



«Корпус 8». Фото со страницы заведения в Facebook

Как выбрать фильм для просмотра? Прокат, рецензии критиков и советы друзей надежно защищают от неожиданностей.

— Тысячи фильмов — невидимы. Вы выбираете кино скучно, — утверждают организаторы #KINOkorpus: outside the box.

Trauberg предупреждает: фильм может оказаться за пределами вкуса зрителей. «Нудная политическая драма, тошнотворно жестокий и неполиткорректный спагетти-вестерн, трогательная история гей-пары из Восточной Европы с натуралистическими сценами» — раскрывают подробности программы организаторы проекта.

Кстати, лекций и вступительных слов не будет. Поэтому просто приходите и наслаждайтесь просмотром фильмов.

#KINOkorpus стартует с 19 июля с продолжением каждую среду. В 21.00 покажут кино во дворе или в зале, в зависимости от метеорологических условий.

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