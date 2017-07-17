Зачем ты женские лосины напялил? Вопросы, которые бесят бегунов (с ответами)

Хотя в последние годы бег стал очень популярен, многим бегуны до сих пор кажутся чудаками, которые зачем-то обвешиваются спортивными гаджетами, меняют кроссовки как перчатки да еще и платят за участие в полумарафонах. В группе бегового движения #followminsk во «ВКонтакте» выложили список самых неуместных вопросов бегунам, а GO.TUT.BY адресовал их знающему человеку.



Александр Демидович, руководитель коммерческих спецпроектов TUT.BY. Идейный вдохновитель Минского полумарафона-2015. Активно бегает с 2013 года. На пульсометре — свыше 6 тысяч км. На счету участие в более чем 20 полумарафонах. Фото из личного архива

Зачем ты бегаешь?

Видимо, такова участь всех, кто чем-то серьезно увлекается. Вегетарианца будут терзать вопросами о вегетарианстве, сомелье станут расспрашивать о выборе вина, а бегуна — о беге.

Все дело в мотивации. Кто-то бегает, чтобы сбросить вес. Кто-то делает это, потому что модно. Есть даже те, для кого спортивная форма — фетиш. Для меня бег — возможность побыть наедине с собой, упорядочить мысли, найти решение важного вопроса.

Ты быстро бегаешь?

Бегать быстро — понятие растяжимое. Например, Усейн Болт (бегун на короткие дистанции, 8 раз побеждал на Олимпиаде, установил 8 мировых рекордов — Прим. GO.TUT.BY) считает, что на стометровке порой передвигается, как улитка. Кокетничает, конечно. Между тем, его тренировочный темп недостижим для большинства профессиональных атлетов.

Бег для многих любителей — это не борьба с секундомером, это борьба с дистанцией или самим собой.

Полумарафон — это сколько?

Это 1600−1700 сожженных калорий. Это около 25 тысяч шагов. Это чуть больше полутора часов. Это тысячи аплодисментов в твой адрес. Это сотни мотивирующих плакатов. Это десятки тысяч болельщиков. И, наконец, это 21 километр и 97,5 метра — половина марафонской дистанции.

Сколько у тебя первых мест?

Надо было видеть разочарование на лицах друзей и коллег, когда я вернулся с первого полумарафона с 2456-м местом в общем зачете и 584-м местом в своей возрастной категории. Мол, а зачем тогда все эти подвиги, месяцы тренировок и сотни долларов на экипировку? Come on guys! Нельзя в 35 лет начать бегать и делать это на одном уровне с парнями и девчонками, которые занимались легкой атлетикой со школы.

Ты еще и платишь за участие в полумарафонах?

Да, плачу. Как и каждый, кто ходит на футбольные матчи, болеет за наших биатлонистов на Кубке мира или плавает с дельфинами. Организация забегов — очень хлопотное и дорогое мероприятие. Начиная от того, что надо согласовать мероприятие с властями города, и заканчивая обеспечением трассы всем необходимым: ограждением, хронометражем, медицинским сопровождением, водой, медалями для всех участников забега и так далее.

В среднем, участие в полумарафоне в Беларуси стоит около 40 рублей, за рубежом — 40−50 евро. Пробежать марафон существеннее дороже. Например, марафон во Франкфурте стоил мне 95 евро. А ведь этот забег не входит в число мейджеров (тор-6 крупнейших марафонов в мире: в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине, Чикаго и Нью-Йорке — Прим. GO.TUT.BY).

Почему ты не мастер спорта?

Фаина Раневская говорила: «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение». Смотрю, как живут люди, отдавшие себя профессиональному спорту, и понимаю, что в крылатой фразе Раневской не хватает четвертого пункта — «мастера спорта».

За сколько пробежишь 100 метров?

Я уже не в том возрасте, чтобы меряться чем-либо. Пронесусь как метеор, по моим ощущениям. По типу мышечной массы я — спринтер, поэтому тренировки на 200 или 400 метров — всегда самые долгожданные и любимые.

Бег — плохо для колен и позвоночника?

Это первое, что приходит на ум, чтобы не вставать с дивана. Но наш организм хорошо адаптируется. Конечно, если мы все делаем правильно с точки зрения техники и распределения нагрузки. Одна из главных ошибок начинающих бегунов — они переоценивают свои силы. «Подумаешь, бег, — считают многие. — Что тут сложного?». А потом у таких горе-бегунов отдышка, и позвоночник высыпается в трусы, хотя пробежали они несчастные 5−6 км.

Всем начинающим бегунам настоятельно рекомендую обратиться к тренеру. Он поставит технику бега. Поможет подкачать нужные группы мышц. Составит график тренировок, исходя из персональных особенностей. Расскажет о форме. Поможет подобрать кроссовки.

Ты же не пойдешь бегать в дождь?

Еще как пойду. Для бегуна нет плохой погоды, есть плохая одежда. Бегать в дождь — сплошное удовольствие: свежий воздух, оптимальные температурные условия, можно вообще обойтись без гидратации организма в процессе бега. Достаточно ветровки и хорошей шапочки, козырек которой защищает от попадания капель в глаза.

Зимой ты тоже бегаешь?

Настоящие бегуны выходят на дорожку круглый год. Исключением могут стать лишь морозы — 12−15 градусов ниже нуля. Термобелье, спортивная экипировка способная обеспечить нужный термобаланс, балаклава, шапочка, перчатки, зимние кроссовки — и полный вперед.

Зачем ты женские лосины напялил?

А как еще обратить на себя внимание? А если серьезно, то материал тайтсов не только позволяет сохранить нужный температурный баланс, но и обеспечивает отличные свойства воздухо- и влагообмена. Некоторые модели обладают компрессионным эффектом. Они усиливают отток венозной крови, и утомление в мышцах наступает гораздо позднее обычного.

Почему ты бегаешь не в кроссовках с «гвоздиками»?

Во-первых, это не гвоздики, а шипы. Такие кроссовки предназначены для спринта. Это скорее удел профессиональных атлетов.

Зачем ты меняешь кроссовки как перчатки?

Количеству обуви настоящего бегуна позавидуют некоторые модницы. У меня 8 пар кроссовок. У каждой пары свое предназначение: для естественного бега (максимально приближенный к бегу босиком), для трейла (кроссы по лесу и пересеченной местности), зимние, кроссовки с хорошей амортизацией, две пары рабочих кроссовок для тренировок и две пары «марафонок», — для соревнований.

Солнцезащитные очки, пульсометр, беспроводные наушники… это образ такой хипстерский?

Отнюдь. Все «обвесы» бегуна имеют функциональное предназначение. Очки не для защиты от назойливых поклонников, а от солнца и ветра. Пульсометр за 300−400 долларов — это не дань моде, а полная информация о пробежке, включая мониторинг пульса. Беспроводные наушники — не благосостояние напоказ, а дополнительный мотиватор. Многие бегуны записывают специальный музыкальный трек, куда интегрируют в том числе и указания тренера.

А не тоскливо бегать полтора часа?

Какое там! Пока все обдумаешь, насладишься видами, вдохнешь свежего воздуха, смотришь, — а цель достигнута.