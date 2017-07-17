МИНСК, 18 июл — Sputnik. Военно-морской флот США провел первые испытания лазерного оружия в Персидском заливе, сообщил во вторник телеканал CNN.

Система лазерного оружия (LaWS) размещена на транспорт-доке USS Ponce. Американские военные заверяют, что вооружение в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных и баллистических ракет, а поражать цели оно может практически со скоростью света.

По данным американских СМИ, систему недавно испытали в Персидском заливе, а первый пуск системы был успешным.

Для работы лазерного оружия необходимо только электричество и три сотрудника ВМФ. Использование LaWS, отметили в эфире телеканала, очень дешевое.

Испытания оружия продолжатся. Сейчас оно нацелено на выведение из строя самолетов и небольших лодок, однако работу системы усовершенствуют.

Прототипы лазерного оружия разрабатываются с 1970-1980 годов прошлого века. Как заявлял глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, разработку новой системы ведут и российские специалисты. Также появлялась информация о работе над лазерным оружием в Китае и Великобритании.