ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Оружие будущего": США испытали лазерную установку

18.07.2017 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Военно-морской флот США провел первые испытания лазерного оружия в Персидском заливе, сообщил во вторник телеканал CNN.

Система лазерного оружия (LaWS) размещена на транспорт-доке USS Ponce. Американские военные заверяют, что вооружение в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных и баллистических ракет, а поражать цели оно может практически со скоростью света.

По данным американских СМИ, систему недавно испытали в Персидском заливе, а первый пуск системы был успешным.

Для работы лазерного оружия необходимо только электричество и три сотрудника ВМФ. Использование LaWS, отметили в эфире телеканала, очень дешевое.

Испытания оружия продолжатся. Сейчас оно нацелено на выведение из строя самолетов и небольших лодок, однако работу системы усовершенствуют.

Прототипы лазерного оружия разрабатываются с 1970-1980 годов прошлого века. Как заявлял глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, разработку новой системы ведут и российские специалисты. Также появлялась информация о работе над лазерным оружием в Китае и Великобритании.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое оружие испытали в Персидском заливе, пуск "вооружения будущего" был признан успешным.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Штурмуют дюны". Все МАЗы попали в ТОП-10 после 6400 км "Шелкового пути"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика