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"Оружие будущего": США испытали лазерную установку
18.07.2017 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Военно-морской флот США провел первые испытания лазерного оружия в Персидском заливе, сообщил во вторник телеканал CNN.
Система лазерного оружия (LaWS) размещена на транспорт-доке USS Ponce. Американские военные заверяют, что вооружение в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных и баллистических ракет, а поражать цели оно может практически со скоростью света.
По данным американских СМИ, систему недавно испытали в Персидском заливе, а первый пуск системы был успешным.
Для работы лазерного оружия необходимо только электричество и три сотрудника ВМФ. Использование LaWS, отметили в эфире телеканала, очень дешевое.
Испытания оружия продолжатся. Сейчас оно нацелено на выведение из строя самолетов и небольших лодок, однако работу системы усовершенствуют.
Прототипы лазерного оружия разрабатываются с 1970-1980 годов прошлого века. Как заявлял глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, разработку новой системы ведут и российские специалисты. Также появлялась информация о работе над лазерным оружием в Китае и Великобритании.
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Новое оружие испытали в Персидском заливе, пуск "вооружения будущего" был признан успешным.
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