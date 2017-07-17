Американцы сбили лазером беспилотник в Персидском заливе

Вооруженное лазером судно-амфибия ВМС США USS Ponce во время испытаний сбило беспилотник в Персидском заливе, сообщает CNN. Командир корабля Кристофер Уэллс отметил, что лазер работает «более точно, чем пуля», назвав его универсальным оружие, которым можно уничтожать различные цели.

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«Он движется в 50 000 раз быстрее межконтинентальной баллистической ракеты», — добавил Кристофер Уэллс.

В качестве мишени использовался беспилотник аналогичный тем, что используются Ираном, Северной Кореей, Китаем, Россией. Пораженный лазером дрон нагрелся до тысячи градусов и упал в море.

По сравнению с зенитными ракетами использование лазера выглядит дешево и практично — всего один доллар за выстрел. Сама же стоимость лазерной установки оставляет 40 млн долларов. Электричество вырабатывается собственным небольшим генератором, установку обслуживает боевой расчет из трех человек.

Напомним, что это уже не первый успех американских военных. Ранее, во время тестирования бронемашины Mobile High Energy Laser (MEHEL), оборудованной высокоэнергетическим боевым лазером, было уничтожено порядка 50 беспилотников.

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