Приложение «Финансы TUT.BY» для Android стало еще удобнее благодаря новым функциям! Теперь вы можете изменить стартовую страницу, выбрать курсы только нужных валют, настроить виджет по своим предпочтениям и даже оформить заявку на кредит в три простых шага. Обо всем по порядку.

«Быстрый кредит»

Нужны деньги, а времени на изучение деталей кредитования в разных банках нет? В нашем приложении появился новый удобный раздел «Заявка на кредит». Вы можете указать свой город и подобрать кредит по сумме, сроку и цели (потребительский, на недвижимость, на авто, на рефинансирование, для бизнеса), отправить заявку сразу во все банки, получить несколько предложений и выбрать оптимальное.

Нужно сделать всего лишь 3 простых шага:

Указать цель, сумму и срок кредита. Выбрать банки для рассмотрения заявления. Указать контактные данные и отправить заявку.











Смотрите только важные курсы.

Настройте нужный вам список валют. Это можно сделать в самом разделе «Курсы валют»: просто добавляйте интересующие вас валюты, меняйте их местами. Сделать это легко с помощью кнопки «Добавить еще валюту» внизу экрана (под списком валют), либо же по нажатию на значок «Карандаш» в шапке раздела.





Хороший «старт»

Разработчики приняли во внимание, что пользователи отдают предпочтение одним разделам больше, чем другим. Если вы часто пользуетесь одним и тем же разделом приложения (например, конвертером или курсами на карте), просто сделайте его стартовой страницей при входе в приложение.





Персональный виджет

С помощью простых настроек можно персонализировать виджет: изменить его фон и цвет, а также изменить список валют (добавить неограниченное количество доступных валют, изменить их порядок). Чтобы это сделать, просто нажмите значок «шестеренка» в правом верхнем углу виджета. Обращаем внимание, что доступны два варианта виджета: с информацией о курсах на завтра по трем основным валютам и без.





Спешим сообщить, что наши разработчики все время расширяют перечень валют. На сегодня для конвертера и динамики курса доступно более 200 валют (в том числе криптовалюты).

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