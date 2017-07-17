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Самый крупный алмаз распилят. Иначе продать его никак не получается

18.07.2017 11:47 — Разное | Tut.by  
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Канадская компания Lucara Diamond может распилить самый большой алмаз в мире — Lesedi la Rona. Из-за его размера — 1016 карат (размером с теннисный мяч) — компания не может найти на него покупателя.


Фото с сайта sothebys.com

Как сообщает агентство Reuters, компания приняла это решение после неудачного аукциона Sotheby’s в июне 2016 года. Тогда за алмаз предложили только 61 доллар, хотя глава Lucara Diamond Уильям Лэмб оценивал его не менее чем в 70 миллионов долларов.

Аналитики поясняют, что алмаз слишком велик для ситуации, сложившейся на рынке. Для того, чтобы его оценили по достоинству, они предлагают подождать пару лет.

Сам алмаз был обнаружен в ноябре 2015 года в одном из месторождений в Ботсване. Его название Lesedi la Rona переводится с языка тсвана как «Наш свет». Крупнее этого алмаза был только алмазу Cullinan, найденный в 1905 году в ЮАР, а позже расколотый на множество частей.

 
 
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Канадская компания Lucara Diamond может распилить самый большой алмаз в мире - Lesedi la Rona. Из-за его размера - 1016 карат (размером с теннисный мяч) - компания не может найти на...

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