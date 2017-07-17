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Самый крупный алмаз распилят. Иначе продать его никак не получается
Канадская компания Lucara Diamond может распилить самый большой алмаз в мире — Lesedi la Rona. Из-за его размера — 1016 карат (размером с теннисный мяч) — компания не может найти на него покупателя.
Как
Аналитики поясняют, что алмаз слишком велик для ситуации, сложившейся на рынке. Для того, чтобы его оценили по достоинству, они предлагают подождать пару лет.
Сам алмаз был обнаружен в ноябре 2015 года в одном из месторождений в Ботсване. Его название Lesedi la Rona переводится с языка тсвана как «Наш свет». Крупнее этого алмаза был только алмазу Cullinan, найденный в 1905 году в ЮАР, а позже расколотый на множество частей.
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Канадская компания Lucara Diamond может распилить самый большой алмаз в мире - Lesedi la Rona. Из-за его размера - 1016 карат (размером с теннисный мяч) - компания не может найти на...
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