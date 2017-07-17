Ремонт вильнюсского аэропорта оказался на руку литовским таксистам

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В связи с переносом маршрутов из международного аэропорта Vilnius в Каунас, литовские таксисты не упускают возможность "лёгкого хлеба", устанавливая высокие цены за предоставленные ими услуги.

С момента, когда Каунас стал основными вратами воздушного сообщения Литвы, всё большее число туристов жалуются на неудобства в достижении каунасского аэропорта в ночное время суток. Однако литовские таксисты не спешат поддержать путешественников, предлагая свою помощь по доступной цене – наоборот, цены на услуги такси в разы возросли, пишет baltnews.lt .

По словам очевидцев, путешествие из центра Каунаса в аэропорт может окупиться в 50 или даже 80 евро. К счастью, литовцы чаще всего находят бюджетные способы перемещения, чего не скажешь об иностранцах, которые вынуждены пользоваться столь дорогой услугой.

Подтвердил изменившиеся на услуги таксистов цены и литовский актёр Арунас Сакалаусас (Arūnas Sakalauskas), опубликовавший данную информацию в социальной сети Facebook.

Напомним, что международный аэропорт Vilnius в связи с ремонтом взлётно-посадочной полосы был закрыт 14 июля. Ремонт продлится около 35 суток. Как сообщалось ранее, данный проект был вынужденным, поскольку за 85 лет существования вильнюсского аэропорта ремонт РПП не был проведён ни разу.