Главный тренер «Алашкерта» Абраам Хашманян поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с БАТЭ.



Абраам Хашманян. Фото: armsport.am

— Естественно, довольны результатом первого матча . Сейчас хотим подготовиться как следует к ответной встрече. Я знаю, что от нас сейчас многого ждут. Придут много людей на стадион. Но сейчас главное — не навредить. А мы сделаем все, что можем. В любом случае, давление очень велико. И это психологически сказывается на футболистах. С другой стороны — это нормально. Если игроки профессионалы, то они полностью сконцентрируются на игре и не будут думать о факторе психологии.

Готовимся ли к серии пенальти? Нет. Не вижу смысла. Пенальти — это лотерея, в которой важен фактор везения. Это не натренируешь.

Обещал ли президент клуба бонусы за проход БАТЭ? Да, конечно. Сколько? Очень много. Но мы понимаем, что можем сделать что-то гораздо большее, чем заработать деньги. Мы достигли момента, где деньги не играют никакой роли. Мы должны сосредоточиться на своей работе.

Чувствуем поддержку болельщиков. Будет приятно увидеть завтра много болельщиков. Я благодарю всех, кто верит в «Алашкерт». Постараемся сделать все возможное. Есть несколько факторов, из-за которых мы завтра можем пройти дальше: дисциплинированность и физическая подготовка. Я говорю ребятам, что в футболе все возможно. Сказал парням: «Давайте просто сыграем в футбол и выйдем в следующий этап. Давайте сделаем это. Мы готовы». А что будет… Увидим завтра.

Еще раз повторюсь, что БАТЭ — очень сильная команда. Нам будет очень нелегко. Те, кто видел условия в Беларуси у БАТЭ, подтвердят, что в Борисове — очень серьезная команда. Они решают большие задачи, — цитирует Хашманяна armsport.am .

Матч «Алашкерт» — БАТЭ пройдет 18 июля в Ереване. Начало — в 19.00 по белорусскому времени.