В Березе девушка на Mazda во время парковки не рассчитала скорость и протаранила хлебный ларек

ДТП произошло вечером 16 июля в Березе. 23-летняя девушка на «Mazda» ехала по улице Северный Городок. Около дома № 62 она неправильно выбрала скорость при заезде на парковку и врезалась в ларек.























































Нарушительница убежала с места аварии, оставив машину в торговом павильоне. При этом в салоне авто на заднем пассажирском сиденье спал 28-летний пассажир.

В ГАИ девушка пришла около 10.00 17 июля. Освидетельствование показало 0,9 промилле. Как было установлено, в феврале 2017 года ее лишали прав за пьяную езду. К слову, и в ГАИ девушка явилась в нетрезвом виде.