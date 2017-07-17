ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Березе девушка на Mazda во время парковки не рассчитала скорость и протаранила хлебный ларек

18.07.2017 12:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП произошло вечером 16 июля в Березе. 23-летняя девушка на «Mazda» ехала по улице Северный Городок. Около дома № 62 она неправильно выбрала скорость при заезде на парковку и врезалась в ларек.



























Нарушительница убежала с места аварии, оставив машину в торговом павильоне. При этом в салоне авто на заднем пассажирском сиденье спал 28-летний пассажир.

В ГАИ девушка пришла около 10.00 17 июля. Освидетельствование показало 0,9 промилле. Как было установлено, в феврале 2017 года ее лишали прав за пьяную езду. К слову, и в ГАИ девушка явилась в нетрезвом виде.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка убежала с места ДТП оставив в салоне авто спящего пассажира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску п'яны кіроўца БМВ вазіў чалавека ў багажніку аўто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика