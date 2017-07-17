Белоруснефть выиграла тендер в Украине

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ПО "Белоруснефть" выиграло тендер на бурение 4 эксплуатационных скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении в Полтавской области (Украина).

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. Тендер проходил в соответствии с международными стандартами. Согласно техническому заданию, каждая из скважин будет наклонно-направленной, глубиной 5,5-5,7 тыс. м. Период бурения - 2017-2019 годы.

Детали реализации контракта обсуждены во время визита в объединение "Белоруснефть" делегации частной нефтегазовой компании из Украины - ООО "ДТЭК Нефтегаз". Стороны провели также переговоры о перспективах сотрудничества.

"Белоруснефть" благодаря активной работе украинского дочернего предприятия ООО "Сервис Ойл" за последнее время заметно активизировала свою деятельность на этом рынке. Например, белорусские нефтяники завершают выполнение контракта на проведение 50 операций гидроразрыва пласта в Полтавской области для ПАО "Укргаздобыча".

Определены объемы работ, которые будут выполнены по контракту с компанией "Надра-Геоинвест", согласно которому специалисты "Белоруснефти" вскоре приступят к проведению 3D-сейсморазведки в объеме 100 кв.км с обработкой и интерпретацией данных. Затем на очереди сейсморазведка по технологии 3D в объеме 390 кв.км - для ПАО "Укргаздобыча".

Также по результатам тендера белорусской компании присуждена победа в 2 из 4 лотов на выполнение работ с применением колтюбинга для ПАО "Укргаздобыча". Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.

