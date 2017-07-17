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Проблема со здоровьем, логистикой или даже с визами. Громкие отмены концертов в Минске
Вчерашняя
23 мая 2017 — Патрисия Каас
Концерт известной француженки должен был состояться 23 мая во Дворце Республики. Но у исполнительницы возникли логистические проблемы в туре, и выступление отменили. Позже организаторам все-таки Минск">удалось договориться о приезде певицы в Минск,
20 апреля 2017 — Ассаи
Концерт Ассаи, который должен был состояться 20 апреля в клубе Re: public, отменили по инициативе исполнителя. Тогда певец
2 марта 2017 — Дмитрий Хворостовский
Выступление российского оперного певца было запланировано во Дворце Республики 2 марта.
31 января 2016 — Slipknot
Концерт американской группы Slipknot
16 июня 2016 — Breaking Benjamin
Концерт американских альтернативщиков Breaking Benjamin, который должен был состояться 16 июня прошлого года во Дворце Спорта, был
15 декабря 2016 — Бутырка
Концерт российской группы, исполняющей блатные песни, был запланирован на 15 декабря во Дворце Республики. Но после обращения одного из активистов выступление было
27 августа 2015 — Витас
Концерт российского поп-певца должен был состояться 27 августа позапрошлого года в Prime Hall, но был
7 декабря 2015 — Nickelback
Шоу канадской рок-группы Nickelback, которое было запланировано в «Минск-Арене» 7 декабря 2015,
12 октября 2014 — Анастасия Волочкова
Звезда российского балета Анастасия Волочкова должна была показать шоу 12 октября 2014 года во Дворце Республики. Но минский зритель программу не увидел, потому что билеты на концерт продавались плохо: было принято решение
21 октября 2014 — Дакота и группа Monroe
Концерт должен был пройти в клубе Re: public, но был
1 ноября / 19 декабря 2014 — Ленни Кравиц
Сначала на один день с концертом в «Минск-Арене» был запланирован хоккейный матч, позже из-за болезни артиста (ОРВИ) менеджмент музыканта перенес выступления не только в Минске, но и Таллине, Вильнюсе. Позже организаторы стали возвращать деньги за билеты, но все же объявили не об отмене концерта, а об его переносе на декабрь. Но концерт так и
19 сентября 2013 — Селена Гомес
Юная американская звезда Селена Гомес должны была выйти на сцену «Минск-Арены» 19 сентября 2013 года, но выступление в Беларуси, России и Украине были
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Вспоминаем некоторые концерты, которые также отменялись в Минске.
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