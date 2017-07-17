В августе на четырех улицах Минска заменят асфальт, еще на семи - нанесут стекловолокно

Текущий ремонт с полной заменой верхнего слоя асфальтового покрытия проведут в начале августа на четырех улицах столицы, сообщил « Минск-Новости » генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский.

Речь идет об улицах Фабричной (на участке от переулка Рабочего до улицы Рыбалко), Краснозвездной, Гамарника (по четной стороне), Веры Хоружей (от улицы Кропоткина до Червякова).

На время проведения ремонта движение транспорта ограничат, однако выполнять замену асфальта постараются так, чтобы это доставило автомобилистам минимум дискомфорта.

Также, в начале августа на нескольких улицах города намечена укладка защитного слоя стекловолокна на покрытие проезжей части. Такие работы запланированы на улицах Радиальной (участок от улицы Челюскинцев, 26 до улицы Переходной), Громова, Академической (от улицы Платонова до переулка Козлова), Орловской (от улицы Богдановича до Карастояновой), Лещинского, Заславской и Ротмистрова.

Напомним, наносить на дорожное полотно защитный слой стекловолокна в Минске стали в 2016 г. Это делают для продления срока службы нового асфальта, а также для восстановления эксплуатационной надежности проезжей части с неструктурными повреждения (например, продольными и поперечными трещинами или сеткой трещин, шелушением). Выполняют эту процедуру при помощи специальной машины, приобретенной в Китае. Скорость ее работы составляет минимум 1 км/ч, ширина распределения слоя — 2,5−4,3 м.