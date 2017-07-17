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Пассажиры римского метро пытались помочь застрявшей белоруске

18.07.2017 12:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Происшествие произошло на минувшей неделе на станции Термини — руку белоруски зажало дверями вагона, после чего состав протащил женщину по перрону несколько десятков метров.

Пассажиры римского метро пытались помочь застрявшей белоруске
CC BY 2.0 / N i c o l a / 20110329 - Colosseo Metro Station - IMG_0583
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На видео видно, как один из работников метрополитена сразу подбежал к женщине, однако не смог помочь ей. А пассажиры, которые находились рядом, пытались криками жестами дать знак машинисту, чтобы он остановил поезд. Однако видел ли он происходящее или нет в зеркала заднего вида — неизвестно.

Белоруска смогла освободиться после того, как двери приоткрылись. 43-летняя пострадавшая была госпитализирована с многочисленными переломами.

По информации итальянских СМИ, автоматика в римском метро была разработана около 40 лет назад, а рычага аварийной остановки в вагонах нет, поэтому поезд может остановиться только на следующей станции.

 
 
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Опубликованы кадры инцидента в метрополитене Рима, когда белоруска оказалась зажатой в двери вагона. Смотрите на видео, как пассажиры пытались помочь нашей...

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