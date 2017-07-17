Depeche Mode улетают в Киев, концерт подтвержден. Информация по Минску - в ближайшие дни

Сегодня солиста Depeche Mode Дэйва Гаана выписали из минской больницы. Врачи утверждают, что состояние музыканта удовлетворительное. Как нам сообщили организаторы минского концерта, сегодня группа улетает в Киев.

По предварительной информации, концерт Depeche Mode в Киеве состоится по плану 19 июля. Минских фанатов группа просит следить за новостями в соцсетях и на официальном сайте: сейчас обсуждается, возможен ли перенос концерта на другую дату в рамках тура.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы рады сообщить о том, что состояние Дэйва улучшилось, и сегодня мы уезжаем в Украину для шоу в Киеве, которое состоится завтра вечером, — сообщают музыканты на своей странице в Facebook. — Группа с нетерпением ждет последних шоу в европейском летнем туре и будет рада увидеть всех поклонников в Киеве завтра, в Варшаве в пятницу и в Клуже в воскресенье. Для фанатов, у которых были билеты на шоу в Минске, мы ищем все варианты и дадим больше информации в ближайшие дни. Спасибо вам за поддержку и пожелания прошлой ночью и этим утром.

Напомним, 17 июля в «Минск-Арене» должен был состояться концерт Depeche Mode, однако незадолго до начала фанатов предупредили, что выступления сегодня не будет из-за болезни солиста Дейва Гаана. Мужчину госпитализировали в одну из больниц Минска из-за проблем с пищеварением.

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