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Depeche Mode улетают в Киев, концерт подтвержден. Информация по Минску - в ближайшие дни
Сегодня солиста Depeche Mode Дэйва Гаана
По предварительной информации, концерт Depeche Mode в Киеве состоится по плану 19 июля. Минских фанатов группа просит следить за новостями в соцсетях и на официальном сайте: сейчас обсуждается, возможен ли перенос концерта на другую дату в рамках тура.
— Мы рады сообщить о том, что состояние Дэйва улучшилось, и сегодня мы уезжаем в Украину для шоу в Киеве, которое состоится завтра вечером, —
Напомним, 17 июля в «Минск-Арене» должен был состояться концерт Depeche Mode, однако незадолго до начала фанатов предупредили, что
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Сегодня солиста Depeche Mode Дэйва Гаана выписали из минской больницы.
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