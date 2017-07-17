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Юнас Энрот: На переход в "Динамо" повлиял запрет НХЛ на участие игроков в Олимпийских играх
Пока один из новобранцев минского «Динамо» не добрался еще до Минска, клубная
— Добро пожаловать в «Динамо»! Расскажи все, что знаешь о нашем клубе и нашей стране.
— Пока мне не слишком много известно о Беларуси и «Динамо». Слышал, что Минск — отличный город, один из лучших на карте КХЛ. Впрочем, скоро пополню багаж своих знаний — когда приеду в тренинг-кэмп команды.
— Почему решил принять предложение «зубров»?
— На мое решение, в том числе, повлиял запрет НХЛ на участие ее игроков в Олимпийских играх. Я подумал, что переезд в Европу поможет мне попасть в олимпийскую сборную Швеции на Играх в Пхенчхане.
— Советовался ли с кем-нибудь прежде, чем принять это решение?
— Да, я разговаривал с Марком-Андре Граньяни, который отыграл в «Динамо» прошлый сезон и был всем очень доволен. Также позвонил Бену Скривенсу, который полностью подтвердил его слова.
— Ты уже очень давно не играл в Европе. Что насчет адаптации?
— Сложно ответить на этот вопрос. Полагаю, мне понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть. Однако рассчитываю, что хватит нескольких недель, чтобы быть в порядке.
— У нас принято называть Континентальную хоккейную лигу второй по силе в мире. А каково твое мнение на сей счет?
— Да, совершенно точно это вторая сильнейшая лига в мире. Я очень рад играть здесь.
— В прошлом сезоне ты был самым невысоким вратарем НХЛ. А в чем твои сильные стороны?
— Думаю, я хорошо читаю игру и предугадываю броски. У меня неплохой хоккейный интеллект.
— Главным тренером «Динамо» недавно назначен Горди Дуайер. Знаешь ли что-нибудь об этом специалисте и что ждешь от сотрудничества с ним?
— Раньше я с ним знаком не был. Но после того, как подписал контракт, мы поговорили с ним около 10 минут по телефону. Рад предстоящему сотрудничеству с этим отличным специалистом.
— «Динамо» давно начало подготовку к сезону, а в НХЛ сейчас — разгар отпуска. Ты успеешь подготовиться к необычно раннему старту сезона?
— Я провел очень длинный сезон в «Анахайме» и до конца мая, можно сказать, не уходил со льда. В общем, я в хорошей форме прямо сейчас. Думаю, буквально пару недель с «Динамо» — и я наберу оптимальные кондиции.
— Чем занимаешься, чтобы прибыть в тренинг-кэмп в хорошей форме? Берешь ли уроки русского языка?
— Вообще-то, я уже тренируюсь. А русский собираюсь подучить по ходу сезона.
— Что, прежде всего, положишь в свой чемодан перед поездкой в нашу страну?
— Хм… Дайте подумать: одежду, Apple TV… Кажется, все!
— Судя по ответам, ты действительно не гуглил и отвечал честно… Кстати, о Скривенсе. Бен за год стал настоящим героем болельщиков «зубров». Ты заставишь забыть о нем нашу торсиду?
— Да, хотелось бы стать любимцем болельщиков. Это вдохновляет!
— Расскажи нашим болельщикам немного о себе. Мы, например, слышали, что ты поклонник велогонок. Откуда такое увлечение, и чем ты интересуешься еще?
— Я люблю ездить на велосипеде и смотреть шоссейные велогонки. И футбол, конечно, тоже. Что еще сказать о себе? У меня есть два брата — старший и младший. И отец с мамой, конечно же.
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