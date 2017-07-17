Пока один из новобранцев минского «Динамо» не добрался еще до Минска, клубная пресс-служба решила не откладывать знакомство в долгий ящик и сделать с ним небольшое интервью. Получить у Юнаса Энрота удалось ответы только в письменном виде, а в этом жанре, видимо, ему свойственна краткость.



Юнас Энрот. Reuters

— Добро пожаловать в «Динамо»! Расскажи все, что знаешь о нашем клубе и нашей стране.

— Пока мне не слишком много известно о Беларуси и «Динамо». Слышал, что Минск — отличный город, один из лучших на карте КХЛ. Впрочем, скоро пополню багаж своих знаний — когда приеду в тренинг-кэмп команды.

— Почему решил принять предложение «зубров»?

— На мое решение, в том числе, повлиял запрет НХЛ на участие ее игроков в Олимпийских играх. Я подумал, что переезд в Европу поможет мне попасть в олимпийскую сборную Швеции на Играх в Пхенчхане.

— Советовался ли с кем-нибудь прежде, чем принять это решение?

— Да, я разговаривал с Марком-Андре Граньяни, который отыграл в «Динамо» прошлый сезон и был всем очень доволен. Также позвонил Бену Скривенсу, который полностью подтвердил его слова.

— Ты уже очень давно не играл в Европе. Что насчет адаптации?

— Сложно ответить на этот вопрос. Полагаю, мне понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть. Однако рассчитываю, что хватит нескольких недель, чтобы быть в порядке.

— У нас принято называть Континентальную хоккейную лигу второй по силе в мире. А каково твое мнение на сей счет?

— Да, совершенно точно это вторая сильнейшая лига в мире. Я очень рад играть здесь.

— В прошлом сезоне ты был самым невысоким вратарем НХЛ. А в чем твои сильные стороны?

— Думаю, я хорошо читаю игру и предугадываю броски. У меня неплохой хоккейный интеллект.

— Главным тренером «Динамо» недавно назначен Горди Дуайер. Знаешь ли что-нибудь об этом специалисте и что ждешь от сотрудничества с ним?

— Раньше я с ним знаком не был. Но после того, как подписал контракт, мы поговорили с ним около 10 минут по телефону. Рад предстоящему сотрудничеству с этим отличным специалистом.

— «Динамо» давно начало подготовку к сезону, а в НХЛ сейчас — разгар отпуска. Ты успеешь подготовиться к необычно раннему старту сезона?

— Я провел очень длинный сезон в «Анахайме» и до конца мая, можно сказать, не уходил со льда. В общем, я в хорошей форме прямо сейчас. Думаю, буквально пару недель с «Динамо» — и я наберу оптимальные кондиции.

— Чем занимаешься, чтобы прибыть в тренинг-кэмп в хорошей форме? Берешь ли уроки русского языка?

— Вообще-то, я уже тренируюсь. А русский собираюсь подучить по ходу сезона.

— Что, прежде всего, положишь в свой чемодан перед поездкой в нашу страну?

— Хм… Дайте подумать: одежду, Apple TV… Кажется, все!

Блиц про КХЛ (не гуглить!): — Как называется главный приз КХЛ? — Кубок Гагарина — Кто стал его последним обладателем? — СКА — Клубы каких стран принимают участие в КХЛ? — Россия, Беларусь, Финляндия, Латвия, Китай, Казахстан, Словакия — Какой клуб был нашим соперником в плей-офф? — Рижское «Динамо» — Кто был № 1 в воротах «Динамо» в прошлом сезоне? — Бен Скривенс.

— Судя по ответам, ты действительно не гуглил и отвечал честно… Кстати, о Скривенсе. Бен за год стал настоящим героем болельщиков «зубров». Ты заставишь забыть о нем нашу торсиду?

— Да, хотелось бы стать любимцем болельщиков. Это вдохновляет!

— Расскажи нашим болельщикам немного о себе. Мы, например, слышали, что ты поклонник велогонок. Откуда такое увлечение, и чем ты интересуешься еще?

— Я люблю ездить на велосипеде и смотреть шоссейные велогонки. И футбол, конечно, тоже. Что еще сказать о себе? У меня есть два брата — старший и младший. И отец с мамой, конечно же.