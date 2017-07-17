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Видеофакт: пожар в "доме-книжке" на Новом Арбате в Москве

18.07.2017 13:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел во вторник утром — из 26-этажки повалил дым. В это время в здании находились около 80 рабочих, осуществлявших ремонтные работы в помещениях. Всего площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

Видеофакт: пожар в "доме-книжке" на Новом Арбате в Москве
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Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС РФ эвакуировали из здания рабочих. На месте работали 60 пожарных и 20 единиц техники спасателей. По информации МЧС, огонь распространялся по строению через кабельные шахты, однако пожарным бригадам удалось ликвидировать пути проникновения пламени.

В связи с ЧП было временно затруднено движение по одной из главных московских транспортных артерий.

"Дом-книжка" — известное москвичам здание, оно было построено в 1968 году и имеет форму раскрытой книги, из-за чего и получило свое прозвище.

 
 
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В доме на Новом Арбате, который находится на реконструкции, произошел пожар. Смотрите кадры происшествия, снятые очевидцем из проезжавшей мимо машины.

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