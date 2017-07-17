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"Мы не ошиблись, выбрав "Чижовка-Арену". "Югра" прибыла на сборы в Минск

18.07.2017 13:29 — Разное | Tut.by  
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Команда Континентальной хоккейной лиги «Югра» из Ханты-Мансийска прибыла в Минск и приступила к учебно-тренировочному сбору на базе МКСРК «Чижовка-Арена», сообщает официальный сайт столичного культурно-спортивного и развлекательного комплекса.


Фото: chizhovka-arena.by

В прошлом сезоне КХЛ «Югра» заняла 13-е место в конференции «Восток» в регулярном чемпионате и не попала в плей-офф. В межсезонье у руля команды встал Игорь Захаркин — бывший тренер сборной России, который ассистировал Вячеславу Быкову, и эта пара приводила национальную команду наших соседей к званию сильнейшей в мире.

Если в предыдущих сезонах «Югра» предпочитала обходиться исключительно российскими хоккеистами, то в нынешнем клуб подписал уже двоих финских легионеров — это защитник Туука Мянтюля и нападающий Вели-Матти Савинайнен. Генеральный директор клуба Василий Филипенко еще в мае обозначил задачу дружины на сезон — как минимум выйти в плей-офф.

На базе «Чижовка-Арены» «Югра» пробудет до 30 июля. Ближайшие дни команда проведет в режиме двухразовых ледовых тренировок. Кроме того, хоккеисты будут заниматься в тренажерном зале. Отметим, что игроки, тренеры и персонал все это время будут располагаться в гостинице «Арена».

20 и 23 июля «Югра» проведет на главной площадке «Чижовка-Арены» два спарринга с гродненским «Неманом». Матчи будут начинаться в 17.00 и 13.00 соответственно.

А с 26 по 29 июля команда примет участие в международном турнире «Кубок Минска». На групповом этапе команда сыграет с ярославским «Локомотивом» и рижским «Динамо».

После первой тренировки на льду «Чижовка-Арены» главный тренер приезжей команды Игорь Захаркин поделился впечатлениями от условий, предоставленных его команде.


Фото: chizhovka-arena.by

— Мне очень понравилась «Чижовка-Арена». Я удивлен, насколько это интересный дворец спорта, как много здесь воздуха, как светло, какой отличный лед. Потренировались с большим удовольствием, хотя были после очень трудного перелета — все-таки с пяти утра на ногах. Но, видимо, такие хорошие условия позволили ребятам потренироваться, что называется, с аппетитом. В целом, мы всем довольны. Сейчас посмотрим атлетический зал. Но думаю, что мы не ошиблись, выбрав «Чижовка-Арену» для проведения сборов.

Мы приехали в Минск с шестью звеньями. Нам нужно отобрать хоккеистов, надо посмотреть на ребят в деле. Да, мы много тренируемся, но состав все равно определяется в матчах. Еще одна задача — наигрывание нашей тактической модели, над которой мы работаем уже третью неделю. Также необходимо, чтобы ребята почувствовали, что они могут держать игровой темп, быть в ритме, функциональную подготовленность проверим. Это все тренировочные задачи, но, тем не менее, никто не отменял цели выигрывать матчи, — сказал Игорь Захаркин.

 
Теги: Минск
 
 
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Команда Континентальной хоккейной лиги "Югра" из Ханты-Мансийска прибыла в Минск и приступила к учебно-тренировочному сбору на базе МКСРК "Чижовка-Арена".

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