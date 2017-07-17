Гонщик велоклуба «Минск» Станислав Божков выиграл третий этап многодневки высшей категории «Тур озера Цинхай» в Китае.



Фото: Tour of Qinghai Lake

Божков отобрался в решающий отрыв из семи человек, который и разыграл победу на финише горного этапа. В спринте он опередил венесуэльца Хонатана Монсалве и итальянца Давиде Мучелли.

Благодаря этой победе Станислав Божков возглавил общий зачет. Впереди гонщиков ждет еще 10 этапов по китайскому высокогорью.

В первой группе приехал и еще один белорус Илья Кошевой из итальянского клуба «Вилльер-Трестина». Он стал седьмым и возглавил горный зачет.



























