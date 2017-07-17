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Гонщик "Минска" выиграл этап и возглавил общий зачет многодневки высшей категории
Гонщик велоклуба «Минск» Станислав Божков выиграл третий этап многодневки высшей категории «Тур озера Цинхай» в Китае.
Божков отобрался в решающий отрыв из семи человек, который и разыграл победу на финише горного этапа. В спринте он опередил венесуэльца Хонатана Монсалве и итальянца Давиде Мучелли.
Благодаря этой победе Станислав Божков возглавил общий зачет. Впереди гонщиков ждет еще 10 этапов по китайскому высокогорью.
В первой группе приехал и еще один белорус Илья Кошевой из итальянского клуба «Вилльер-Трестина». Он стал седьмым и возглавил горный зачет.
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Гонщик велоклуба "Минск" Станислав Божков выиграл третий этап многодневки высшей категории "Тур озера Цинхай" в Китае.
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