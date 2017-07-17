ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гонщик "Минска" выиграл этап и возглавил общий зачет многодневки высшей категории

18.07.2017 13:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гонщик велоклуба «Минск» Станислав Божков выиграл третий этап многодневки высшей категории «Тур озера Цинхай» в Китае.


Фото: Tour of Qinghai Lake

Божков отобрался в решающий отрыв из семи человек, который и разыграл победу на финише горного этапа. В спринте он опередил венесуэльца Хонатана Монсалве и итальянца Давиде Мучелли.

Благодаря этой победе Станислав Божков возглавил общий зачет. Впереди гонщиков ждет еще 10 этапов по китайскому высокогорью.

В первой группе приехал и еще один белорус Илья Кошевой из итальянского клуба «Вилльер-Трестина». Он стал седьмым и возглавил горный зачет.














 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гонщик велоклуба "Минск" Станислав Божков выиграл третий этап многодневки высшей категории "Тур озера Цинхай" в Китае.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Матчи "Кубка Минска" с участием клубов КХЛ покажут в прямом эфире на телеканале "Беларусь-5"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика