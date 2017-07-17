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Матчи "Кубка Минска" с участием клубов КХЛ покажут в прямом эфире на телеканале "Беларусь-5"
Поединки международного турнира «
Соревнования пройдут с 26 по 29 июля на льду «Чижовка-Арены», участие в турнире, организатором которого является «Юность-Минск», примут также 5 клубов КХЛ.
Расписание матчей
Группа «А»: «Юность-Минск», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва».
26 июля
«Локомотив» — «Динамо-Рига» (15.00)
Церемония открытия (18.45)
«Динамо-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00)
27 июля
«Юность-Минск» — «Динамо-Минск» (15.00)
«Югра» — «Локомотив» (19.00)
28 июля
«Динамо-Рига» — «Югра» (15.00)
«Юность-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00)
29 июля
Матч за пятое место (11.30)
Матч за третье место (15.30)
Финал (19.30).
В сетку вещания телеканала попали все матчи турнира за исключением одного: «Югра» — «Локомотив».
На воскресенье, 30 июля, запланирован товарищеский матч команд «Юность-Минск» и «Локомотив», который начнется в 14.00.
Продолжается
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Поединки международного турнира "Кубок Минска", посвященного 950-летию белорусской столицы, будут показаны в прямом эфире на телеканале "Беларусь-5".
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