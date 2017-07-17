Поединки международного турнира « Кубок Минска », посвященного 950-летию белорусской столицы, будут показаны в прямом эфире на телеканале «Беларусь-5», сообщает официальный сайт ХК «Юность-Минск».



Фото: junost.org

Соревнования пройдут с 26 по 29 июля на льду «Чижовка-Арены», участие в турнире, организатором которого является «Юность-Минск», примут также 5 клубов КХЛ.

Расписание матчей

Группа «А»: «Юность-Минск», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва».

Группа «В»: «Югра» (Ханты-Мансийск), «Локомотив» (Ярославль), «Динамо-Рига».

26 июля

«Локомотив» — «Динамо-Рига» (15.00)

Церемония открытия (18.45)

«Динамо-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00)

27 июля

«Юность-Минск» — «Динамо-Минск» (15.00)

«Югра» — «Локомотив» (19.00)

28 июля

«Динамо-Рига» — «Югра» (15.00)

«Юность-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00)

29 июля

Матч за пятое место (11.30)

Матч за третье место (15.30)

Финал (19.30).

В сетку вещания телеканала попали все матчи турнира за исключением одного: «Югра» — «Локомотив».

На воскресенье, 30 июля, запланирован товарищеский матч команд «Юность-Минск» и «Локомотив», который начнется в 14.00.

Продолжается продажа билетов на игры «Кубка Минска». Стоимость квитков — от одного рубля. Можно приобрести как одиночные билеты, так и пакет на все матчи турнира.