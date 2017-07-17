Вокалиста Depeche Mode выписали из больницы, концерту в Киеве - быть

Фронтмена Depeche Mode Дэйва Гаана выписали из девятой минской больницы: его состояние улучшилось и группа приняла решение не отменять свой концерт в Киеве.

Гаан сегодня утром покинул 9-ю Минскую городскую клиническую больницу, куда он был госпитализирован с кишечным расстройством накануне. После утреннего обхода врачи констатировали у певца значительное улучшение состояния и приняли решение о выписке.

Минский концерт Depeche Mode должен был состояться в "Минск-Арене" 17 июля. Однако буквально за час до выступления его отменили из-за болезни фронтмена Дэвида Гаана, хотя фанаты до последнего ожидали выхода группы.

У британской группы запланировано выступление в Киеве на 19 июля, его музыканты решили не отменять, а вот минским фанатам порекомендовали пока не сдавать билеты на шоу: возможно, концерт состоится в какой-то другой день.