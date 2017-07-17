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Вокалиста Depeche Mode выписали из больницы, концерту в Киеве - быть

18.07.2017 13:31 — Разное | БДГ  
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Фронтмена Depeche Mode Дэйва Гаана выписали из девятой минской больницы: его состояние улучшилось и группа приняла решение не отменять свой концерт в Киеве.

Гаан сегодня утром покинул 9-ю Минскую городскую клиническую больницу, куда он был госпитализирован с кишечным расстройством накануне. После утреннего обхода врачи констатировали у певца значительное улучшение состояния и приняли решение о выписке. 

Минский концерт Depeche Mode должен был состояться в "Минск-Арене" 17 июля. Однако буквально за час до выступления его отменили из-за болезни фронтмена Дэвида Гаана, хотя фанаты до последнего ожидали выхода группы.

У британской группы запланировано выступление в Киеве на 19 июля, его музыканты решили не отменять, а вот минским фанатам порекомендовали пока не сдавать билеты на шоу: возможно, концерт состоится в какой-то другой день.

 
Теги: Минск
 
 
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Фронтмена Depeche Mode Дэйва Гаана выписали из девятой минской больницы: его состояние улучшилось и группа приняла решение не отменять свой концерт в Киеве.

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