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Беларусь скоро получит от России кредит на 700 миллионов долларов

18.07.2017 13:39 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь скоро получит от России кредит на 700 миллионов долларов

фото: kapital.kz

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что Россия готовится предоставить Беларуси кредит на 700 миллионов долларов.

По словам замминистра, выдача этой суммы является «технической работой», передает ТАСС.

 «Политические решения все приняли. Мы оформляем документы и все – 700 миллионов долларов, как и договорились, как было объявлено», – отметил Сторчак.

Напрмним, 3 апреля состоялась встреча президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе переговоров они достигли соглашения о рефинансировании долговых обязательств Минска в 2017 году и договорились, что Кремль постарается выделить 750-800 млн долларов на реструктуризацию белорусских долгов.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что Россия готовится предоставить Беларуси кредит на 700 миллионов долларов.

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