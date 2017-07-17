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Самый грубый хоккеист минского "Динамо" заключил новый контракт с клубом

18.07.2017 13:35 — Разное | Tut.by  
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Как стало известно SPORT.TUT.BY, форвард Никита Комаров заключил новый контракт с минским «Динамо».


Фото: Дарья Бурякина

Впрочем, на этот раз договор лишь пробный. По ходу предсезонного сбора Комарову предстоит доказать, что он подходит тренерскому штабу во главе с канадцем Горди Дуайером.

В прошлом сезоне Никита Комаров, известный своим жестким стилем игры, набрал 149 минут штрафа и сделал 89 силовых приемов в 45 матчах. В его активе также 6 голов и 4 голевых передачи.

 
 
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Как стало известно SPORT.TUT.BY, форвард Никита Комаров заключил новый контракт с минским "Динамо".

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