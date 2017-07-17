Глава ДНР объявил о создании государства Малороссия

Столицей нового государства, по словам Александра Захарченко, избран Донецк, а Киев станет его историко-культурным центром.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил об учреждении нового государства под названием Малороссия, которое, по его словам, является правопреемником бывшей Украины, пишет РБК.
«Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», – заявил Захарченко журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Столицей Малороссии, по словам Захарченко, выбран Донецк, в то время как Киев станет ее историко-культурным центром.
В прес-службе главы ДНР Александра Захарченко РБК подтвердили факт заявления о создании нового государства Малороссии. «Действительно, такое заявление было сделано», – пояснил собеседник РБК в пресс-службе.
На портале «Новости Донецкой республики» появилось сообщение, где говорится, что решение о создании Малороссии было принято совместно властями ДНР и ЛНР. Однако реакция официальных представителей ЛНР пока отсутствует.
На «официальном сайте» ДНР сообщается, что, в соответствии с подписанной в Донецке политической декларацией, Малороссия будет состоять из 19 областей бывшей Украины.
«Малороссия – федеративное государство с широкой автономией регионов. Право региональных языков гарантированно сохраняется, государственным флагом признается флаг Богдана Хмельницкого», – процитировал конституционный акт и.о. заместителя председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев.
В свою очередь Захарченко заявил, что план создания Малороссии предусматривает «реинтеграцию страны через закон и Конституцию».
«Мы должны построить новую страну, в которой не забыты понятия совести и чести. Мы предлагаем жителям Украины мирный выход из тяжелой сложившейся ситуации, без войны. Это наше последнее предложение не только украинцам, но и всем странам, которые поддержали гражданскую войну в Донбассе», – пояснил Захарченко.
По его словам, на ближайшие три года, в целях избежания хаоса, в новом государстве планируется ввести чрезвычайное положение, на время действия которого запрещается деятельность любых партий.
«В этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну», – заявил Захарченко.
Захар Прилепин, который на сайте ДНР назван советником главы республики, сообщил о создании Малороссии на своей странице в сети Facebook. В своем сообщении писатель, ушедший служить в армию ДНР, также процитировал принятый в Донецке Конституционный акт, в соответствии с которым строить новое государства планируется на принципах внеблокового статуса, признание правомерности крымского референдума, возобновление участия в СНГ, реабилитацию советского наследия и системную денацификацию.
Новое государство также намерено взять «курс на присоединение к Союзному государству России и Беларуси, при сохранении независимости и суверенитета» и в то же время сохранить безвизовый режим с Евросоюзом.
К числу основных принципов отнесены также борьба с коррупцией и олигархией, введение запрета на продажу земель сельхозназначения и отказ от политических партий с введением «элементов прямой демократии».
Кроме того, новое государство намерено отказаться платить по долгам «майданной власти» и ввести уголовную ответственность за попытки пересмотра итогов Второй Мировой войны и героизацию Бандеры.
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