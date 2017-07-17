Глава ДНР объявил о создании государства Малороссия



фото: ТАСС

Столицей нового государства, по словам Александра Захарченко, избран Донецк, а Киев станет его историко-культурным центром.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил об учреждении нового государства под названием Малороссия, которое, по его словам, является правопреемником бывшей Украины, пишет РБК .



«Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», – заявил Захарченко журналистам (цитата по «Интерфаксу»).



Столицей Малороссии, по словам Захарченко, выбран Донецк, в то время как Киев станет ее историко-культурным центром.



В прес-службе главы ДНР Александра Захарченко РБК подтвердили факт заявления о создании нового государства Малороссии. «Действительно, такое заявление было сделано», – пояснил собеседник РБК в пресс-службе.



На портале «Новости Донецкой республики» появилось сообщение, где говорится, что решение о создании Малороссии было принято совместно властями ДНР и ЛНР. Однако реакция официальных представителей ЛНР пока отсутствует.



На «официальном сайте» ДНР сообщается, что, в соответствии с подписанной в Донецке политической декларацией, Малороссия будет состоять из 19 областей бывшей Украины.



«Малороссия – федеративное государство с широкой автономией регионов. Право региональных языков гарантированно сохраняется, государственным флагом признается флаг Богдана Хмельницкого», – процитировал конституционный акт и.о. заместителя председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев.



В свою очередь Захарченко заявил, что план создания Малороссии предусматривает «реинтеграцию страны через закон и Конституцию».



«Мы должны построить новую страну, в которой не забыты понятия совести и чести. Мы предлагаем жителям Украины мирный выход из тяжелой сложившейся ситуации, без войны. Это наше последнее предложение не только украинцам, но и всем странам, которые поддержали гражданскую войну в Донбассе», – пояснил Захарченко.



По его словам, на ближайшие три года, в целях избежания хаоса, в новом государстве планируется ввести чрезвычайное положение, на время действия которого запрещается деятельность любых партий.



«В этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну», – заявил Захарченко.



Захар Прилепин, который на сайте ДНР назван советником главы республики, сообщил о создании Малороссии на своей странице в сети Facebook. В своем сообщении писатель, ушедший служить в армию ДНР, также процитировал принятый в Донецке Конституционный акт, в соответствии с которым строить новое государства планируется на принципах внеблокового статуса, признание правомерности крымского референдума, возобновление участия в СНГ, реабилитацию советского наследия и системную денацификацию.



Новое государство также намерено взять «курс на присоединение к Союзному государству России и Беларуси, при сохранении независимости и суверенитета» и в то же время сохранить безвизовый режим с Евросоюзом.



К числу основных принципов отнесены также борьба с коррупцией и олигархией, введение запрета на продажу земель сельхозназначения и отказ от политических партий с введением «элементов прямой демократии».



Кроме того, новое государство намерено отказаться платить по долгам «майданной власти» и ввести уголовную ответственность за попытки пересмотра итогов Второй Мировой войны и героизацию Бандеры.



