Начался визит представительной делегации Европарламента

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Евродепутаты намерены провести встречи в Минске не только с представителями МИДа, ЦИК, депутатами, но и с представителями оппозиции.

Вопросы сотрудничества будут обсуждены в ходе визита в Минск делегации Европарламента, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Визит европейских парламентариев в Беларусь продлится два дня — 18-19 июля, в составе делегации пять человек, в числе которых депутаты из Литвы, Латвии, Германии и Польши. Возглавляет делегацию Богдан Здроевски.

"Сегодня состоится встреча делегации Европарламента с заместителем председателя нижней палаты белорусского парламента Болеславом Пирштуком. На ней будут обсуждены вопросы сотрудничества", — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь в МИД РБ сообщили, что в рамках данного визита пройдут встречи во внешнеполитическом ведомстве, Центризбиркоме, Миноборе.

"Основная заявленная цель визита — проведение встреч с ключевыми собеседниками для более глубокого понимания политической, экономической, культурной и социальной ситуации в Беларуси". Запланированы встречи европарламентариев в Министерстве иностранных дел, Национальном собрании, Министерстве образования и Центризбиркоме "для обсуждения широкого круга вопросов, представляющих взаимный интерес", — отмечается в сообщении прес-службы МИД.

В представительстве ЕС в Беларуси уточнили, что евродепутаты также намерены встретиться с представителями белорусской оппозиции.