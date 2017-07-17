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Ливень затопил метро в Стамбуле
18.07.2017 13:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Сильные дожди привели к затоплению нескольких станций стамбульского метро. Во многих районах города парализовано движение. Некоторые улицы города — полностью под водой. Непогода привела город к коллапсу буквально за час.
Один из жителей Стамбула Мелих Доган выложил в интернет видеозапись, на которой видно, как рельсы подземки затапливает за считанные секунды.
Координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждает о риске оползней, при этом метеорологи говорят о том, что в ближайшее время дождь не прекратится.
На прошлой неделе
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Сильнейший ливень обрушился на крупнейший город Турции – Стамбул. Смотрите на видео, как затапливает одну из станций метро.
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