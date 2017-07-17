Ливень затопил метро в Стамбуле

Сильные дожди привели к затоплению нескольких станций стамбульского метро. Во многих районах города парализовано движение. Некоторые улицы города — полностью под водой. Непогода привела город к коллапсу буквально за час.

Один из жителей Стамбула Мелих Доган выложил в интернет видеозапись, на которой видно, как рельсы подземки затапливает за считанные секунды.

Координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждает о риске оползней, при этом метеорологи говорят о том, что в ближайшее время дождь не прекратится.

На прошлой неделе из-за сильного ливня также было затоплено метро в Париже .