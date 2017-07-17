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Ставки по кредитам населения снизились до минимума с 2006 года

18.07.2017 14:07 — Разное | Tut.by  
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Ставки по кредитам для физических лиц снизились в июне этого года до минимального значения с декабря 2006 года, свидетельствуют данные Нацбанка. По данным регулятора, в июне средняя процентная ставка по новым кредитам для физических лиц на срок до года составила 13,7% годовых. Это минимальное значение уровня процентной ставки по кредитам физлиц с декабря 2006 года. Тогда на фоне снижения инфляции она составляла 13,4%, сообщает БелаПАН. 


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как свидетельствуют данные Нацбанка, в 2016-2017 годах наблюдается устойчивое снижение всех процентных ставок денежного рынка, в том числе процентных ставок по кредитам населения. Так, за 2016 год процентные ставки по кредитам физлиц (на срок до года) опустились с 28,1% до 18,5%, за первую половину 2017 года — с 19,3% до 13,7%.

На фоне постоянного снижения процентных ставок активизировалось потребительское кредитование населения. Согласно данным Нацбанка, за январь-май 2017-го объем выданных потребительских кредитов вырос на 17% и превысил 2 миллиарда рублей.

«Население не хочет снижать уровень потребления, поэтому существенное снижение процентных ставок приводит в этом году к росту спроса на потребительские кредиты. Процентные ставки по кредитным ресурсам продолжают идти вниз, и это только разогревает рынок потребительского кредитования», — пояснил БелаПАН ситуацию на рынке эксперт в банковских кругах.

Аналитики финансового рынка также ожидают, что рост объемов потребительского кредитования продолжится.

«С февраля этого года доходы населения и в номинальном, и в реальном выражении растут, и возможности населения брать кредиты повышаются. Рост потребительского кредитования продолжится, пока не будут охвачены все платежеспособные категории заемщиков», — считает старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб.

Напомним, на 1 июня задолженность белорусов по кредитам на потребительские нужды составила 2,012 млрд рублей. С 1 мая по 1 июня население страны одолжило у банков на 135,8 млн рублей больше, чем вернуло. Таким образом, прежний рекорд по приросту потребительских кредитов побит почти вдвое. А в относительном выражении рост задолженности побил трехлетний рекорд: за май 2017 года обязательства физических лиц выросли на 7,2%.

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Ставки по кредитам для физических лиц снизились в июне этого года до минимального значения с декабря 2006 года, свидетельствуют данные Нацбанка. В июне средняя...

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