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Определился соперник гандболистов СКА на старте Кубка ЕГФ
В офисе Европейской федерации гандбола состоялась жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Кубка ЕГФ сезона 2017/18.
Вице-чемпион Беларуси минский СКА стартует со 2-го раунда, где его соперником станет румынский «Бухарест», сообщает официальный
Матчи 1-го квалификационного раунда пройдут 2/3 и 9/10 сентября. Поединки 2-го раунда — 7/8 и 14/15 октября.
Первый матч минские армейцы проведут в гостях, второй — дома.
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В офисе Европейской федерации гандбола состоялась жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Кубка ЕГФ сезона 2017/18.
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