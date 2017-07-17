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Определился соперник гандболистов СКА на старте Кубка ЕГФ

18.07.2017 14:00 — Разное | Tut.by  
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В офисе Европейской федерации гандбола состоялась жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Кубка ЕГФ сезона 2017/18.

Вице-чемпион Беларуси минский СКА стартует со 2-го раунда, где его соперником станет румынский «Бухарест», сообщает официальный сайт армейского клуба.

Матчи 1-го квалификационного раунда пройдут 2/3 и 9/10 сентября. Поединки 2-го раунда — 7/8 и 14/15 октября.

Первый матч минские армейцы проведут в гостях, второй — дома.

 
 
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В офисе Европейской федерации гандбола состоялась жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Кубка ЕГФ сезона 2017/18.

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