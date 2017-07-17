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В Минлесхозе отмечают эффективность финского метода в профилактике лесных нарушений

18.07.2017 14:03 — Разное | Ежедневник  
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В Минлесхозе отмечают эффективность финского метода в профилактике лесных нарушений

фото: kp.by

За нарушение правил сбора грибов и ягод в белорусских лесах к ответственности этом году привлечены более 40 человек,

Об этом сообщил консультант управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин на пресс-конференции во вторник в Минске, пишет Интерфакс-Запад.

"По состоянию на 1 июля 2017 года за нарушение правил заготовки и сбора грибов и других дикорастущих растений к административной ответственности лесхозами привлечено 42 нарушителя", - проинформировал Угрин.

Он отметил, что в лесах Беларуси сейчас используется финский метод выявления нарушений. "С 2015 года у нас используется финский метод профилактики и выявления лесных нарушений с использованием средств фото- и видеофиксации. В целом в системе Минлесхоза у нас насчитывается более 470 единиц средств фото- и видеофиксации", - сказал Александр Угрин.

"Если за весь 2016 год у нас было привлечено к ответственности свыше 160 нарушителей, то уже за первое полугодие 2017 года привлечено с использованием этих средств более 100", - добавил специалист.

В Минлесхозе напомнили, что заготавливать ягоды можно способами и приспособлениями, которые не наносят вред ягодникам, а при сборе грибов запрещается разгребать подстилку. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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За нарушение правил сбора грибов и ягод в белорусских лесах к ответственности этом году привлечены более 40 человек,

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