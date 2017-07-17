В России предлагают давать гражданство за покупку недвижимость ценой от 84 тысяч долларов

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой выдавать гражданство России всем иностранцам, купившим российскую недвижимость на сумму от 50 млн руб., (это около 840 тысяч долларов), передает РИА «Новости».

Уточняется, что Петров направил свое предложение министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Автор проекта назвал процесс получения российского гражданства слишком забюрократизированным.

Российский парламентарий отметил, что, по его мнению, в последние годы престиж страны на международной арене значительно вырос. «В связи с этим привлекательность российского гражданства также серьезно увеличилась. Мы видим, что жители многих стран, в том числе Западной Европы, Америки, предпринимают попытки получения российского паспорта. Ряд известных иностранных деятелей культуры и искусства уже стали нашими соотечественниками и продвигают имидж нашей страны в мире», — пишет депутат.

Петров подчеркнул, что претенденту на получение российского паспорта будет необходимо доказать законное происхождение денег, которое он потратил на приобретение недвижимости. Однако какую именно недвижимость иностранец должен будет купить, депутат не уточнил.

Пока предложение Петрова не оформлено в виде законопроекта.

Кстати, в Беларуси процедуру получения гражданства также нельзя назвать простой. Покупка недвижимости не гарантирует упрощение получения синего паспорта гражданина РБ. Что примечательно, иностранцы могут покупаь в стране квартиры и дома, но не землю — ее продают только гражданам, не гражданам предоставляют на условиях аренды.