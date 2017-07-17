В Минске прошла премьера «Игры Престолов»

Седьмой сезон «Игры Престолов» стартовал в Беларуси со светской премьеры в Минске. Специальный показ провел оператор velcom совместно с «Атлант Телеком», посвятив его возможностям интерактивного цифрового телевидения. Теперь белорусы смогут смотреть «Игру Престолов» одновременно со всем миром, рассказали в пресс-службе компании.

Закрытый показ прошел в музее-мастерской З.И. Азгура. Большой экран установили в скульптурном зале, обустроив его в стилистике «Игры Престолов». Особую атмосферу создавали белые ходоки и другие узнаваемые персонажи, которые прогуливались среди зрителей. Сюрпризом стало выступление приглашенных музыкантов, сыгравших заглавную мелодию из сериала на цимбалах.

Светская премьера собрала около 100 человек – именно столько способен вместить музей-мастерская. Пригласительные на закрытый показ получили представители СМИ и фанаты сериала, которые приняли участие в конкурсе на лучший образ и прошли тест на знание «Игры Престолов». После показа зрители активно обсуждали эпизод, фотографировались на Железном троне и участвовали в конкурсах на подарки от Fox HD.

Седьмой сезон «Игры престолов» белорусы смогут смотреть одновременно со всем миром. Новые эпизоды будут показывать каждый понедельник на телеканале Fox HD, входящего в пакет интерактивного цифрового ТВ «Атлант Телеком». IPTV бренда включает 100 каналов, в том числе 18 в HD-качестве, а также бесплатные библиотеки фильмов и сериалов. Все это включено в стандартные интернет-тарифы, на большинстве из них выдается бесплатная приставка для просмотра каналов на телевизоре.

«Мы стараемся прислушиваться к абонентам – именно поэтому в пакет интерактивного цифрового телевидения «Атлант Телеком» входят самые популярные каналы, которые транслируют рейтинговые премьеры, вроде «Игры Престолов». Сервис будет развиваться и дальше: в ближайшее время мы планируем расширить контент для пользователей», – рассказал заместитель генерального директора по фиксированной связи и интеграции Антон Бладик.