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На проспекте Независимости образовалась пробка из-за ДТП
Сегодня днем в центре Минска произошло столкновение двух легковых машин. На проспекте Независимости образовалась пробка.
На перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина в Минске столкнулись две легковушки. Opel и Mersedec не поделили дорогу у столичного универмага ГУМ. У Mersedec разбита передняя часть, Opel, судя по виду автомобиля, пострадал меньше. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции.
О пострадавших не сообщается.
В результате на месте образовалась пробка по улице Ленина от Революционной до перекрестка на Ленина и от Площади Победы до места столкновения.
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На проспекте Независимости столкнулось два автомобиля, образовалась пробка.
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