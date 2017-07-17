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На проспекте Независимости образовалась пробка из-за ДТП

18.07.2017 15:11 — Разное | Tut.by  
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Сегодня днем в центре Минска произошло столкновение двух легковых машин. На проспекте Независимости образовалась пробка. БЕЛТА сообщает некоторые подробности происшествия.


Фото: Антон Мотолько

На перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина в Минске столкнулись две легковушки. Opel и Mersedec не поделили дорогу у столичного универмага ГУМ. У Mersedec разбита передняя часть, Opel, судя по виду автомобиля, пострадал меньше. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции.

О пострадавших не сообщается.

В результате на месте образовалась пробка по улице Ленина от Революционной до перекрестка на Ленина и от Площади Победы до места столкновения.


Фото: Антон Мотолько
 
Теги: Минск
 
 
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На проспекте Независимости столкнулось два автомобиля, образовалась пробка.

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