Пять популярных фитнес-упражнений, чью пользу переоценивают. Мнение

Люди привыкают к своей тренировочной программе, и физические практики, которые сперва были безобидными, превращаются в бессмысленные ритуалы. Результатом может быть повторение неэффективных или даже травмоопасных упражнений. GO.TUT.BY кратко пересказывает статью Джона Русина, эксперта по физической форме и фитнесу со специализацией на предотвращении травм и реабилитации после них.

Бурпи

В 40-х американские военные использовали бурпи (берпи) в тестах на физическую подготовку для службы в армии. Считалось, что если парень может сделать за минуту 40 бурпи в упрощенном варианте (без прыжка), он находится в отличной форме. Сегодня это упражнение включено в программу кроссфита.

Проблема с бурпи в том, что оно технически сложное. В нем столько движений и смен позиции, что вместе с травмоопасным ускорением соотношение «риск-польза» в данном случае больше про риски, нежели про пользу. Почему многие делают это упражнение, несмотря на то, что не могут выполнить его правильно? Потому что их так научили. И так как люди связывают боль с прогрессом, они верят, что выполняя упражнение, требующее больших физических усилий, они добиваются успеха в тренировках.

Но если цель — повысить выносливость, есть способы сделать это без риска для плечей, запястий и поясницы. Бурпи не имеет смысла, если вы не можете правильно приседать или отжиматься — и делать это как самостоятельные упражнения.

Жим штанги лежа

Зайдите в любой зал и обязательно увидите человека, который выполняет искаженный вариант жима штанги лежа. В чем проблема? Оно нагружает плечи и мало способствует эстетичному внешнему виду мышц груди, но люди все равно жмут штангу лежа из-за какой-то глубокой уверенности, что это упражнение имеет больше общего с «качалкой» и красивым телом, чем реальный результат.

Суть в том, что если вы не можете делать жим лежа без боли или резкой компенсации (альтернативной нейромускульной стратегии, которую тело из-за усталости использует вместо существующей), вам не стоит выполнять это упражнение, пока вы не решите эти проблемы.

Если перед вами стоит цель накачать мышцы груди, это не самое подходящее упражнение. Альтернативой могут быть отжимания на брусьях или жим гантелей лежа. Да, и кстати, всем плевать, сколько вы жмете… и жмете ли вообще.

Бег

Преимущество «качков» перед бегунами в том, что первые могут легче изменить свои нагрузки, методы и средства выполнения упражнений. У бега же всего один механизм. Именно поэтому им склонны увлекаться люди определенного характера — те, кому не нужны потрясения, кто лучше всего действует по шаблону, повторяя одно и то же.

Проблема в том, что бегуны впадают в зависимость от этой физической практики и связывают свою способность преодолевать километры со своей ценностью как человека. Поэтому они бегают даже в самых неблагоприятных условиях на пределе выносливости.

А еще многие используют тренировки на выносливость, чтобы контролировать жиросжигание. Они боятся перестать бежать, потому что благодаря этому теряют тысячи калорий. Это значит, что они скорее склонны бегать даже с травмой, чем сделать паузу и восстановиться.

Последний фактор, который заставляет людей эмоционально привязываться к бегу — это потенциальная потеря «белого шума». Это значит, что бегуны используют тренировки, чтобы улучшить свой взгляд на жизнь, поэтому они бегают даже в самых неблагоприятных условиях даже на пределе выносливости.

Вертикальные подтягивания

Это не самое лучшее упражнение для суставов. Многие люди не могут нормально подтягиваться не потому, что они недостаточно сильные, а потому что им не хватает координации, чтобы подтягиваться правильно.

Если вам не хватает подвижности, чтобы правильно выполнить весь ряд движений вертикального подтягивания, или вы не можете стабилизировать плечи во время упражнения, попытки подтянуться «еще разочек» без поддержки в виде резиновых лент — это примерно так же бессмысленно, как поливать бензином огонь. Более того, в этих условиях увлечение подтягиваниями может вылиться в травму плеч или поясницы. Поэтому подтягивайтесь с умом, становитесь сильнее и помните, что это упражнение — не главный игрок в большой игре физических нагрузок.

Пресс

Миф о том, что жир может гореть локально, все еще силен. На самом высоком уровне профессионального спорта это действительно возможно, но абсолютное большинство людей не относятся к 1% физически одаренных спортсменов. Для обычного человека, который выполняет обычные упражнения, все исследования о локальном сжигании жира говорят одно — это не работает.

Если у вас в теле существенное количество жира, особенно если он сконцентрирован вокруг живота (висцеральный жир, считается опаснее обычного подкожного жира), вам надо сфокусировать на самой общей фитнес-программе: растить мышцы, сжигать жир и контролировать питание.