В Стамбуле затопило метро и улицы





Сильные ливни привели к наводнениям в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah.

В частности, затоплено несколько станций метро, а также линии метробуса, парализовано автомобильное движение во многих районах мегаполиса. Властям пришлось перекрыть движение по новому автомобильному тоннелю "Евразия", соединяющему европейскую и азиатскую части города под Босфором, пишет rg.ru .

Залиты водой оказались подвалы и первые этажи многих зданий.

Координационный центр по предупреждению стихийных бедствий (AKOM) предупреждает стамбульцев об опасности оползней и падения деревьев, а также о возможном обвале намокших потолков в некоторых старых зданиях.

Дождь в Стамбуле начался вечером 17 июля и продолжался всю ночь. Как предупреждают метеорологи, температура воздуха может упасть с 30 до 20 градусов Цельсия.

Также сильные дожди ожидаются в Бурсе и Ялове, находящихся на другом от Стамбула берегу Мраморного моря и на черноморском побережье Турции.