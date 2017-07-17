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В Стамбуле затопило метро и улицы
18.07.2017 15:19 — Разное | Ежедневник
Сильные ливни привели к наводнениям в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah.
В частности, затоплено несколько станций метро, а также линии метробуса, парализовано автомобильное движение во многих районах мегаполиса. Властям пришлось перекрыть движение по новому автомобильному тоннелю "Евразия", соединяющему европейскую и азиатскую части города под Босфором, пишет
Залиты водой оказались подвалы и первые этажи многих зданий.
Координационный центр по предупреждению стихийных бедствий (AKOM) предупреждает стамбульцев об опасности оползней и падения деревьев, а также о возможном обвале намокших потолков в некоторых старых зданиях.
Дождь в Стамбуле начался вечером 17 июля и продолжался всю ночь. Как предупреждают метеорологи, температура воздуха может упасть с 30 до 20 градусов Цельсия.
Также сильные дожди ожидаются в Бурсе и Ялове, находящихся на другом от Стамбула берегу Мраморного моря и на черноморском побережье Турции.
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Сильные ливни привели к наводнениям в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah.
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