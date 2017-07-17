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В Киеве сочли проект Малороссии ставящим крест на минских соглашениях

18.07.2017 14:56 — Разное | Ежедневник  
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В Киеве сочли проект Малороссии ставящим крест на минских соглашениях

фото: ria.ru

Заявление лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о создании Малороссии может парализовать переговоры в рамках трехсторонней контактной группы.

"Это заявление может вообще заблокировать переговорный процесс", - заявил представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по безопасности Евгений Марчук "112.Украина".

"Это заявление сделано перед завтрашним заседанием в Минске, и может так получиться, что там будет не о чем говорить", - добавил Е.Марчук.

Позднее он сказал журналистам в Киеве, что украинская сторона ожидает реакции на заявление Захарченко спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика на заседании группы в среду в Минске.

"Мы реагируем (на это заявление А.Захарченко - ИФ), и завтра с этого начнется заседание (контактной группы - ИФ). Мы даем оценку, ставим на место, обращаемся к ОБСЕ с тем, чтобы ОБСЕ сделала официальное заявление, это всегда делает представитель ОБСЕ Сайдик... когда делает заявление главный координатор ОБСЕ, это считается объективной оценкой", - заявил Евгений Марчук.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Заявление лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о создании Малороссии может парализовать переговоры в рамках...

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