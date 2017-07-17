Сравниваем дом из блоков и теплоблоков: цена, эстетика, скорость возведения, отзывы

Стены современных домов многослойны: коробки из газосиликата дополнительно утепляют, штукатурят и красят. И каждый слой стоит отдельных денег. Сравнительно недавно в Беларуси появился новый стеновой материал, позволяющий в один прием получить полностью готовую -утепленную и с финишной отделкой — стену. Называют его по-разному — «суперстоун», «полиблоки», «теплоблоки». Попробуем разобраться, так ли хорош материал, где у него слабые места и получится ли из него построить дом дешевле, чем из газосиликата.

Независимо от варианта названия, это трехслойные изделия, состоящие из конструкционной части, утеплителя и облицовочного слоя. Технология их производства пришла из Финляндии в Россию, а потом добралась и до нас.



Фото teplo-blok.by

Белорусский производитель в качестве утеплителя использует пенополистирол плотностью от 25 кг/м³ толщиной 15 см. Несущий, конструкционный слой — из керамзитобетона. Фасадный слой — тоже из керамзитобетона. Лицевая сторона сделана из гранитобетона, может быть разного цвета и фактуры. Между собой слои соединяются не только благодаря адгезии — производители используют специальные связки, это может быть металлопластик, стеклопластик или базальтовые стержни.

Самый простой вариант — бесцветный блок с гладкой фактурой кирпича (цвет — светло-серый). Общая толщина блока — 400 мм. По морозостойкости — производители заявляют о 100 циклах (это полные циклы заморозки/оттаивания, а не переход через 0⁰С). Заявленный коэффициент сопротивления теплопередачи — 3,9.



Фото teplo-blok.by

Основным достоинством технологии считается сокращение сроков работ и некоторая экономия за счет того, что фасад не требует дополнительного утепления и декоративной отделки. Потребуется только покраска, если в целях экономии купить блоки серого цвета, хотя и они кому-то покажутся привлекательными.



Фото teplo-blok.by

Есть у блоков и недостатки: внутри стен находится пенополистирол, его экологичность может вызывать сомнения.

Из теплоблоков получаются дома-термосы, воздухообмен в них возможен только при наличии принудительной вентиляции.

Теперь к практике строительства таких домов. Наш производитель честно сказал, что в Беларуси дома из теплоблока можно сосчитать на пальцах одной руки, производство запущено недавно.



Фото теплоблок-нк.рф

Поэтому мы дополнительно изучили различные форумы с отзывами российских домовладельцев и строителей, которые сталкивались с теплоблоками.

Первый вывод: у разных производителей получается разный по качеству материал. Претензии чаще всего к геометрии блоков, пониженной прочности, качеству пигмента и другим дефектам, связанных с нарушением технологии.

Второй: теплоблок капризен к технологии работ, очень не любит упрощения кладки, чувствителен к клеевому раствору и качеству организации работ.

Третий: теплотехнический расчет по материалу обычно соответствует заявляемым показателям, у просушенных блоков проблем с целостностью нет.

Белорусский производитель рассказал о нюансах строительства трехслойных стен. Например, армировать кладку не нужно, кроме случаев с перевязкой армопояса и стены под мауэрлат для наклонных кровельных систем. Первый ряд выполняется из стартовых блоков. Последний, вместо монолитного пояса, выкладывается из финишных блоков. Есть свои особенности устройства оконных и дверных перемычек.

Строители должны соблюдать строгую перевязку рядов, использовать элементы согласно раскладке, а не тех, что «под рукой». Стандартная кладка — на специальный клей с толщиной шва 2−4 мм. Более широкий шов — потенциальный мостик холода. Сквозные щели между блоками — одна из грубых ошибок.

Есть еще один способ укладки: между горизонтальными рядами прокладывают ленту утеплителя из минеральной ваты, а боковые зазоры между блоками запенивают монтажной пеной. Все швы снаружи позже фугуют, получаем вид классической кирпичной кладки.



Фото www.specstroy.su

Для каждого дома производится свой набор блоков — угловых, стартовых, финишных и других. Проблем не будет, если кладочные работы выполнены качественно. Сами понимаете, что далеко не каждый строитель сходу сможет разобраться, как это все собрать, а имеющих опыт работы с теплоблоками на все страну совсем не много.

И тем не менее, идея построить теплую стену в один прием выглядит привлекательно. Поэтому попробуем ответить, сколько будет стоить построить коробку, например, 10×10 в один этаж из отечественного теплоблока.

Для возведения стен по периметру потребуется примерно 43 куба. При стоимости самого дешевого бесцветного блока — 160 рублей за куб, — получаем 6880 рублей. К этой этой сумме нужно добавить стоимость работы строителей. К сожалению, мы не смогли найти контакты тех, кто уже имел опыт работы с теплоблоками. Те же, кто согласился бы пройти краткое теоретическое обучение у производителя, выставили достаточно высокую цену при сегодняшних расценках — 40 рублей за куб (1720 руб за 43 м3).

Таким образом, наша теоретическая коробка из теплоблока будет стоить минимум 8600 рублей (без клея). К слову, есть у производителя цветные блоки. Они дороже — 200 рублей за куб.

Если «просчитать» те же стены шириной 400 мм из газосиликата , то при равных размерах коробка выйдет примерно в 3600 рублей с работой (15 руб/м2) и материалами (70 руб/м3). Однако мы получаем не утепленную стену. Если мы хотим ее утеплить, то для коробки 10×10м и высоте стен 3 м потребует примерно 10 кубов каменной ваты толщиной 100 мм. Она обойдется в 1250 рублей. Клей, стеклосетка, «зонтики» потянут еще на рублей 500. Плюс материалы финишной отделки — еще примерно 1000 рублей. Работа будет стоить в пределах 20 рублей за «квадрат». Итого, при самых грубых расчетах, получаем 8350 рублей.

Как видим, явного преимущества по стоимости у теплоблока нет. Но в его пользу мы можем зачесть более сжатые сроки строительства и отсутствие дополнительных операций по утеплению и финишной отделке. Ну и эстетику.