Футбольный клуб «Барселона» заявил о рекордном доходе в размере 708 миллионов евро по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщается на сайте каталонской команды.

На зарплату игроков клуб потратил 66 процентов доходов. После вычета налогов чистая прибыль сине-гранатовых составила 18 миллионов. Также до 247 миллионов уменьшился кредитный долг клуба. Это на 24,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Эти показатели свидетельствуют о динамичном развитии каталонцев.

Руководство «Барселоны» рассчитывает, что к 2021 году команда должна зарабатывать около миллиарда евро.

По итогам сезона-2015/16 сине-гранатовые отчитались о рекордном на тот момент доходе в 679 миллионов евро. Причем чистая прибыль составляла тогда 29 миллионов.