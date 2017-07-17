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Не только коктейли за 15 рублей, но и шаурма - за 3. На Зыбицкой начали продавать кебабы
Вчера на Зыбицкой в очередной раз прибавилось точек общепита. На этот раз для минчан открылся не новый бар и даже не кафе, а точка с шаурмой, которую можно взять навынос. AFISHA.TUT.BY узнала цены и время, когда круглосуточный Doner king закрывается на технический перерыв.
Это третья точка Doner king, первые две работают на улицах Притыцкого и Уманской. Она расположилась напротив кафе Don Coffe'on и Privat House по адресу: Зыбицкая, 2. Продают здесь кебабы, бургеры, чизбургеры, салаты и супы.
Кебаб с курицей (или с картофелем) будет стоить 3, 5 или 7 рублей, в зависимости от размера. Со свининой и индюшатиной дороже — 5, 7 и 9 рублей. Такие добавки в кебаб, как сыр, помидор, грибы или лук обойдутся от 25 копеек до 50 копеек за 20 грамм.
Все бургеры продаются в одну цену — 5 рублей (с курицей/ говядиной/свининой). Чизбургеры — по 6 рублей. Салат "Греческий" стоит 4 рубля, "Цезарь" — 5 рублей. Солянку и холодник продают за 2 рубля 50 копеек.
Точка общепита будет работать круглосуточно, но с получасовым техперерывом (с семи утра до половины восьмого).
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AFISHA.TUT.BY узнала цены и время, когда круглосуточный Doner king закрывается на технический перерыв.
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