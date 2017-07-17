Регион, переживший 23 ядерные бомбардировки, оказался наполнен жизнью

Американские исследователи обнаружили, что в окрестностях атолла Бикини процветают морские организмы — сейчас там живет множество рыб, крабы и кораллы «размером с автомобиль». Об этом рассказывает The Guardian .



Фото: Steve Palumbi / theguardian.com

В 1950-е годы США сбросили на тихоокеанский атолл Бикини 23 атомных бомбы. В 1954 году на остров сбросили сбросили самую мощную американскую термоядерную бомбу «Кастл Браво», энерговыделение достигло 15 мегатонн.

Около 840 жителей атолла умерли от раковых и других заболеваний, вызванных американскими ядерными испытаниями. Сейчас регион считается необратимо загрязненным: воду оттуда нельзя пить, морепродукты нельзя есть, а на почве острова нельзя выращивать растения.

Ученые из Стэнфордского университета изучили биоразнообразие вокруг «ядерной пустоши». По их предварительным сообщениям, в регионе сейчас живет множество морских организмов, которые «выглядят совершенно нормальными и здоровыми».

В кратере ядерной бомбы и вокруг него ученые обнаружили разнообразную экосистему. Они видели колонии кораллов «размером с автомобиль». В окрестностях атолла живут сотни косяков рыб, включая окуней, тунцов и акул. Также там живут кокосовые раки, которые едят на берегу радиоактивные кокосы.



Фото: Steve Palumbi / theguardian.com



Фото: Steve Palumbi / theguardian.com

«Странным образом они оказались защищены историей этого места. Популяции рыб здесь более численные, чем в других местах, акул больше, а кораллы крупнее. Это замечательная среда, хотя и довольно странная», — рассказал Стив Палумби (Steve Palumbi), который участвовал в исследовании.

Организмы, которые живут он анзвал «невероятно устойсчивыми». «Сбросить 23 ядерные бомбы на океан — самый разрушительный поступок в нашей истории, — считает он. — Но океан действительно стремится вернуться к жизни. Факт того, что там есть жизнь, очень обнадеживает».