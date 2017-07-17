ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Регион, переживший 23 ядерные бомбардировки, оказался наполнен жизнью

18.07.2017 15:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американские исследователи обнаружили, что в окрестностях атолла Бикини процветают морские организмы — сейчас там живет множество рыб, крабы и кораллы «размером с автомобиль». Об этом рассказывает The Guardian.


Фото: Steve Palumbi / theguardian.com

В 1950-е годы США сбросили на тихоокеанский атолл Бикини 23 атомных бомбы. В 1954 году на остров сбросили сбросили самую мощную американскую термоядерную бомбу «Кастл Браво», энерговыделение достигло 15 мегатонн.

Около 840 жителей атолла умерли от раковых и других заболеваний, вызванных американскими ядерными испытаниями. Сейчас регион считается необратимо загрязненным: воду оттуда нельзя пить, морепродукты нельзя есть, а на почве острова нельзя выращивать растения.

Ученые из Стэнфордского университета изучили биоразнообразие вокруг «ядерной пустоши». По их предварительным сообщениям, в регионе сейчас живет множество морских организмов, которые «выглядят совершенно нормальными и здоровыми».

В кратере ядерной бомбы и вокруг него ученые обнаружили разнообразную экосистему. Они видели колонии кораллов «размером с автомобиль». В окрестностях атолла живут сотни косяков рыб, включая окуней, тунцов и акул. Также там живут кокосовые раки, которые едят на берегу радиоактивные кокосы.


Фото: Steve Palumbi / theguardian.com

Фото: Steve Palumbi / theguardian.com

«Странным образом они оказались защищены историей этого места. Популяции рыб здесь более численные, чем в других местах, акул больше, а кораллы крупнее. Это замечательная среда, хотя и довольно странная», — рассказал Стив Палумби (Steve Palumbi), который участвовал в исследовании.

Организмы, которые живут он анзвал «невероятно устойсчивыми». «Сбросить 23 ядерные бомбы на океан — самый разрушительный поступок в нашей истории, — считает он. — Но океан действительно стремится вернуться к жизни. Факт того, что там есть жизнь, очень обнадеживает».

Читайте также: 

Опасно или нет? Тест: 14 простых вопросов о радиации

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В регионе сейчас живет множество морских организмов, которые "выглядят совершенно нормальными и здоровыми".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На проспекте Независимости образовалась пробка из-за ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика