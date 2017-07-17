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Драмой "Женщина моря" закроет сезон Могилевский областной драмтеатр

18.07.2017 15:24 — Разное | Tut.by  
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Большой премьерой закроет сезон Могилевский драматический театр. Драму в двух действиях «Женщина моря» по пьесе Генрика Ибсена зрители могут увидеть 27 и 28 июля.

Фото: globus.tut.by

Спектакль ставит главный режиссер театра Саулюс Варнас. В работе заняты как ведущие, так и молодые артисты: Наталья Колокустова, Иван Трус, Вероника Баранова, Анжелика Барчан, Василий Галец, Владимир Петрович, Павел Заровский, Александр Кулешов, Даниил Самкнулов и другие.

Действие происходит в норвежском курортном городке. Эллида, дочь смотрителя маяка, — натура загадочная и романтическая. Для нее море — живое существо, почти божество, символ настоящей свободы. Водная стихия сначала дарит, а затем отнимает у Эллиды ее возлюбленного — моряка, который пропадает без вести. И тогда «женщина моря» выходит замуж за вдовца, доктора Вангеля.

В браке героиня не слишком-то счастлива, для нее невыносима скучная жизнь в маленьком городке, где даже вода «больная». Дочь моря тоскует об утраченной свободе и первой любви — сумасшедшей, странной и дикой. И вдруг былая страсть возвращается из небытия.

Последует ли Эллида за своей любовью или вернется в семью? Что важнее — нравственный долг или любовь, семья или свобода? Создатели спектакля вместе с автором пьесы исследуют метафизику любви, женское начало, стремление человека к счастью.

Билеты стоят от 4 до 7 рублей. Приобрести их можно в кассе театра, у распространителей и на сайте. Телефоны: 22−66−04 (касса), 31−00−45, +375−29−131−25−48, +375−29−241−43−86.

 
 
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Драму в двух действиях "Женщина моря" по пьесе Генрика Ибсена зрители могут увидеть 27 и 28 июля.

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