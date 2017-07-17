Вопрос о месте захоронения праха Магдалены Радзвилл еще не решен

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Вопрос о том, где будет захоронена урна с прахом Марии Магдалены Радзвилл, которую доставили в Минск, еще не решен, сообщил Sputnik во вторник заместитель председателя ассоциации белорусов Швейцарии Александр Сапега.

Урна с прахом княгини Марии Магдалены Радзивилл была доставлена в Минск из Швейцарии на минувшей неделе. В белорусcкой столице в минувшую субботу прошел съезд белорусов мира.

"В настоящее время еще нет информации, где будет захоронен прах. Мы ждем принятия решения по данному вопросу", — сказал Сапега.

По его словам, рассматривается три варианта — в костеле Святого Симеона и Святой Елены (Красный костел), на Кальварийском кладбище либо в Несвиже.

Собеседник Sputnik также отметил, что ему понадобилось достаточно длительное время, чтобы подготовить все необходимые документы, чтобы привезти урну с прахом княгини Радзвилл в Минск.

"На это ушло полтора года", — сказал Сапега. Он также уточнил, что он привез прах в Минск в ночь с 15 на 16 июля.

"На съезде белорусов мира мы с настоятелем Красного костела ксендзом Владиславом Завальнюком помолились за упокой души княгини Радзвилл, а в костеле были поставлены свечи", — сказал он.

Сапега также отметил, что последней волей Магдалены Радзивилл было — захоронить ее прах в Красном костеле, также этого хотят и представители рода Радзивиллов. Он уточнил, что в настоящее время урна с прахом находится не в костеле, а у него.

Мария Магдалена Радзивилл родилась 8 июля 1861 года в Варшаве. Получила прекрасное образование на дому. Мария Магдалена считала себя белоруской — она называла себя "беларускай шляхцянкай".



© Public Domain. Мария Магдалена Радзивилл

В ее усадьбе в Кухтичах (Узденский район) гостили Вацлав Ивановский, братья Луцкевичи, Роман Скирмунт, Эдвард Войнилович и другие деятели белорусского культурного движения.

Княгиня прославилась как меценатка, которая открывала школы, госпитали, а также строила храмы.

Последние 30 лет своей жизни провела в монастыре сестер-доминиканок в Фрибурге (Швейцария). В своем завещании просила похоронить себя в Красном костеле в Минске.