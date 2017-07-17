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Роналду вновь станет отцом
18.07.2017 15:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду вновь готовится стать отцом, сообщает Sputnik.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о беременности подруги одного из лучших футболистов мира испанской модели Джорджины Родригес. Впервые таблоиды предположили, что Роналду станет отцом в мае, когда
"Я счастлив, что у меня будет еще один ребенок", — цитирует 32-летнего Роналду
У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей — 7-летний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года Ева и Матео.
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду вновь готовится стать отцом, сообщает Sputnik. Ранее СМИ неоднократно сообщали...
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