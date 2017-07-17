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Роналду вновь станет отцом

18.07.2017 15:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду вновь готовится стать отцом, сообщает Sputnik.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о беременности подруги одного из лучших футболистов мира испанской модели Джорджины Родригес. Впервые таблоиды предположили, что Роналду станет отцом в мае, когда форвард выложил в свой Instagram весьма двусмысленный снимок. Позже появилась информация, что девушка находится на пятом месяце беременности. Сама Родригес пыталась опровергнуть эти слухи, публикуя свои фото из тренажерного зала. Несколько дней назад Роналду опубликовал снимок своей семьи, где виден округлившийся живот его 21-летней возлюбленной.

"Я счастлив, что у меня будет еще один ребенок", — цитирует 32-летнего Роналду El Mundo.

У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей — 7-летний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года Ева и Матео.

Впервые Роналду и Родригес вышли в свет вместе на церемонии награждения футболиста "Золотым мячом" в январе этого года — тогда Джорджина и Криштиану появились за руку с сыном футболиста и выглядели как настоящая семья.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду вновь готовится стать отцом, сообщает Sputnik. Ранее СМИ неоднократно сообщали...

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