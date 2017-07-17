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В Бресте остановился организатор кругосветного пробега на электрокарах

18.07.2017 15:39 — Разное | Tut.by  
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В Бресте остановился организатор международных пробегов на электрокарах Рафаэль де Местре. Метки с белорусскими городами в навигаторе испанца неслучайны. Он готовится к самому масштабному за историю существования электромобилей кругосветному ралли «80edays» и исследует инфраструктуру для будущего маршрута, пишет "СБ".


Фото: Роман Гопанюк

Этот международный пробег, как и все предыдущие, стартовал в родном городе Рафаэля — Барселоне. Путь в нашу страну петлял через Францию, Германию, Данию, Австрию, Венгрию, Хорватию, Румынию. В Брест испанец на седане Tesla Model S въехал из Польши.


Объехать вокруг света на машине и ни разу не пополнить топливный бак. Возможно и такое, если вы путешествуете на электромобиле. При умеренном темпе езды батарейка его авто «держит» около пятисот километров. Потом нужно искать розетку, чтобы подзарядиться. От обычной двухфазной «бак» наполняется час. От трехфазной — еще быстрее. Но электрокаров на дорогах мало, в Бресте, например, одна такая машина. И специальные розетки на бензиновых заправках не только в Беларуси, но и в мире в целом встречаются редко. Поэтому водители экологических авто заранее планируют, где им нужно остановиться, чтобы «накормить» железного коня.


Чаще всего электричеством делятся гостиницы. Так было и в Бресте. Испанец отметил на виртуальной карте electromaps, что персонал отеля в центре города любезно согласился ему помочь. Рафаэль де Местре рад, что теперь этой информацией воспользуются другие, в том числе потенциальные туристы на электромобилях:

— Марафоном я хочу рассказать еще о том, что электрический автомобиль — это на сто процентов экологически чистый вид транспорта, безопасный и дешевый в обслуживании. Я проехал почти тридцать тысяч километров и ни разу не обращался в сервис. Значительно дешевле «топливо».


Из Бреста организатор кругосветных ралли 2012 и 2016 годов отправится в Минск, где планирует встретиться с основателем белорусского клуба Tesla-Cars Артуром Тумановым. Следующая встреча — в украинской столице — запланирована тоже на июль.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Бресте остановился организатор международных пробегов на электрокарах Рафаэль де Местре. Метки с белорусскими городами в навигаторе испанца неслучайны. Он...

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