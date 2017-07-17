ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завтра в Беларуси будет до 28 градусов тепла

18.07.2017 15:44 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Завтра в Беларуси будет до 28 градусов тепла

фото: belta.by

Переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается в Беларуси 19 июля.

Об этом агентству БЕЛТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Днем в отдельных районах по северной части страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируют слабый туман. Ветер будет неустойчивый, 3-8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от 6 до 12 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +20... +26 градусов, а по Брестской области местами ожидается до 28 градусов выше нуля.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается в Беларуси 19 июля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вопрос о месте захоронения праха Магдалены Радзвилл еще не решен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика