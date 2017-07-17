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Завтра в Беларуси будет до 28 градусов тепла
18.07.2017 15:44 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается в Беларуси 19 июля.
Об этом агентству
Днем в отдельных районах по северной части страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируют слабый туман. Ветер будет неустойчивый, 3-8 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от 6 до 12 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +20... +26 градусов, а по Брестской области местами ожидается до 28 градусов выше нуля.
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Переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается в Беларуси 19 июля.
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