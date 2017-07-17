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Открытая тренировка по дрон-рейсингу прошла под Минском

18.07.2017 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Первые белорусские соревнования по дрон-рейсингу "Пронебо" состоятся в рамках фестиваля авиационного спорта 29-30 июля — на многоуровневую трассу выйдут 20 лучших белорусских гонщиков.

Первая официальная гонка дронов, которую организаторы сравнивают с "Формулой-1", пройдет в рамках фестивале "Пронебо". В ней примут лучшие пилоты.

На тренировке квадрокоптеры носились над аэродромом на скорости 130 км/ч. Пилоты управляли дронами дистанционно, вооружившись специальными очками, которые позволяли "видеть" трассу в трехмерном измерении.

"Единственный "контакт" с препятствием или другим коптером часто становится роковым для дрона. В итоге нередко победителем вылета становится единственный гонщик, который добрался до финиша", — рассказали организаторы.

 
 
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Тренировка пилотов квадрокоптеров состоялась накануне вечером в понедельник на авиадроме Боровая. Смотрите на видео Sputnik завораживающий пролет дронов.

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