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Вопрос о месте захоронения праха Магдалены Радзивилл еще не решен

18.07.2017 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Вопрос о том, где будет захоронена урна с прахом Марии Магдалены Радзивилл, которую доставили в Минск, еще не решен, сообщил Sputnik во вторник заместитель председателя ассоциации белорусов Швейцарии Александр Сапега.

Вопрос о месте захоронения праха Магдалены Радзивилл еще не решен
© Sputnik / Виктор Толочко
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Урна с прахом княгини Марии Магдалены Радзивилл была доставлена в Минск из Швейцарии на минувшей неделе. В белорусcкой столице в минувшую субботу прошел съезд белорусов мира.

"В настоящее время еще нет информации, где будет захоронен прах. Мы ждем принятия решения по данному вопросу", — сказал Сапега.

По его словам, рассматривается три варианта — в костеле Святого Симеона и Святой Елены (Красный костел), на Кальварийском кладбище либо в Несвиже.

Собеседник Sputnik также отметил, что ему понадобилось достаточно длительное время, чтобы подготовить все необходимые документы, чтобы привезти урну с прахом княгини Радзивилл в Минск.

"На это ушло полтора года", — сказал Сапега. Он также уточнил, что он привез прах в Минск в ночь с 15 на 16 июля.

"На съезде белорусов мира мы с настоятелем Красного костела ксендзом Владиславом Завальнюком помолились за упокой души княгини Радзивилл, а в костеле были поставлены свечи", — сказал он.

Сапега также отметил, что последней волей Магдалены Радзивилл было — захоронить ее прах в Красном костеле, также этого хотят и представители рода Радзивиллов. Он уточнил, что в настоящее время урна с прахом находится не в костеле, а у него.

Мария Магдалена Радзивилл родилась 8 июля 1861 года в Варшаве. Получила прекрасное образование на дому. Мария Магдалена считала себя белоруской — она называла себя "беларускай шляхцянкай".

Вопрос о месте захоронения праха Магдалены Радзивилл еще не решен
© Public Domain.
Мария Магдалена Радзивилл

В ее усадьбе в Кухтичах (Узденский район) гостили Вацлав Ивановский, братья Луцкевичи, Роман Скирмунт, Эдвард Войнилович и другие деятели белорусского культурного движения.

Княгиня прославилась как меценатка, которая открывала школы, госпитали, а также строила храмы.

Последние 30 лет своей жизни провела в монастыре сестер-доминиканок во Фрибурге (Швейцария). В своем завещании просила похоронить себя в Красном костеле в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская меценатка, которая умерла в Швейцарии в 1945 году, просила похоронить ее в Минске в Красном костеле.

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