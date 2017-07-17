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Арестован глава Королевской испанской футбольной федерации

18.07.2017 15:51 — Разное | Tut.by  
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Руководитель Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр и его сын Горка, работающий в организации, арестованы по подозрению в коррупции. Об этом сообщает El Pais.


Анхель Мария Вильяр. Фото: Reuters

Задержание произошло во вторник, 18 июля, во время обыска в офисе федерации. Расследование в отношении функционеров длилось около трех месяцев, гражданская гвардия прослушивала телефоны чиновников. Властями по данному делу было собрано около 2000 страниц документов. 67-летнему Вильяру вменяется в вину использование средств организации для подкупа руководителей региональных федераций с целью обеспечения поддержки на выборах руководителя RFEF.

Вильяр был вновь избран главой организации в мае этого года и возглавляет организацию на протяжении 29 лет. Чиновник, исполнявший обязанности президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), также занимает пост старшего вице-президента совета Международной федерации футбола (ФИФА).

 
 
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Чиновник, исполнявший обязанности президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), также занимает пост старшего вице-президента совета Международной...

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