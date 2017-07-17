Карточки некоторых банков могут работать со сбоями в ночь с пятницы на субботу

Карточки некоторых банков могут работать с перебоями в ночь с пятницы на субботу. Проблемы при оплате и снятии наличных могут возникнуть с 2 до 6 часов 22 июля из-за технологических работ по модернизации системы хранения данных, которые проведет банковский процессинговый центр.





— В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр», — сообщается на сайте центра.

Перебои не коснутся держателей карт тех банков, которые создали собственные процессинговые центры или пользуются материнскими процессинговыми центрами.