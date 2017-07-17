Depeche Mode: концерты в Украине и Польше состоятся!

Как уже известно, утром 18 июля солист группы Depeche Mode Дэйв Гаан был выписан из 9-й клинической больницы Минска. Он был госпитализирован накануне прямо перед началом концерта, в рамках тура группы в поддержку нового альбома. До сегодняшнего утра ситуация вокруг ближайших концертов группы оставалась неясной.

"Ура! На сегодняшний день состояние Дэйва Гаана стабильно. Группа сегодня улетит в Киев, концерт в Киеве состоится. Мы молимся, и группа планирует, чтобы последующие концерты тура состоялись. Мы, как организаторы, находимся в стадии переговоров с группой, и ищем все возможности, чтобы организовать перенос концерта", — сказала Рогач.

Утром, после выписка Гаана на своей официальной странице в социальных сетях группа сообщила, что ближайшие концерты тура Spirit в Киеве, Варшаве и Клюже-Напоке состоятся по расписанию. Группа выразила благодарность всем фанатам за поддержку в непростой ситуации , а также сообщила, что они ищут возможности решить ситуацию с переносом шоу.

"Они обещают, что в течение нескольких дней они примут решение о том, что будет происходить далее. В случае если это все-таки будет отмена, билеты, конечно же, можно будет вернуть. Если же это будет перенос, то либо билеты будут действительны, либо мы разработаем схему, по которой билеты можно будет обменять на новые. Дело за нами не заржавеет! Мы просим всем поклонников набраться терпения, и дождаться решения от группы Depeche Mode", — сказала Александра Рогач.

По данным редакции Sputnik, Дэвид Гаан провел ночь в РНПЦ трансплантологии при 9-й клинической больнице. По некоторым данным, утром забирать его оттуда приехал его друг и гитарист группы Мартин Гор. По результатам анализов , никаких посторонних препаратов или стимуляторов в крови Дэйва Гаана не обнаружено.

Около десяти лет назад у Гаана уже были проблемы с пищеварением, он был госпитализирован в Афинах из-за острой боли и на обследовании у него было диагностировано онкологическое заболевание. Певец прошел через операцию и химиотерапию в 2009 году.

Global Spirit Tour группы Depeche Mode стартовал 5 мая 2017 года в Швеции. В Минске должен был состояться один из четырех последних концертов его первой европейской части. Для европейского зрителя тур завершится в конце февраля 2018 года в Москве.

Комментарий Александры Рогач слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.