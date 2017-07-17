«Глаза» автоматизированного транспорта: Bosch работает над созданием новых видеокамер для авто

Внезапное ослепление, ограниченная видимость — то самое ощущение, которое водители постоянно испытывают во время езды в солнечный день, когда солнце зависает низко на горизонте. Кратковременное ослепление также происходит после выезда из туннеля на яркий дневной свет.

Резкая смена освещения или плохое освещение — испытание не только для человеческого глаза, но и для видеодатчиков, которые используются в системах помощи водителям или при автоматизированном вождении. С целью их усовершенствования компании Bosch и Sony Semiconductor Solutions подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные усилия будут нацелены на разработку инновационной видеокамеры, которая позволит автомобилям уверенно чувствовать окружающую среду даже в условиях сложного освещения. «Bosch и Sony Semiconductor Solutions объединяют технологические ноу-хау лидера рынка датчиков изображения и автомобильные ноу-хау крупнейшего поставщика в мире», — комментирует Герхард Штейгер, президент подразделения Bosch Chassis Systems Control.

Улучшенная видимость в условиях плохого освещения

Наряду с радиолокационными и ультразвуковыми датчиками, видеодатчики являются «органами чувств» современных автомобилей. Камеры и датчики все активнее интегрируются в современные модели автомобилей, например, в такие системы помощи водителям, как автоматическое аварийное торможение перед пешеходами, системы поддержки движения в полосе и распознавания дорожных знаков. Преимущество видеодатчиков заключается в том, что они обнаруживают объекты и дают полную информацию об обстановке вокруг автомобиля.

В течение многих лет компания Bosch производит моно- и стереовидеодатчики, обеспечивающие 360-градусный обзор, и является одним из ведущих поставщиков в этом секторе автомобильной промышленности. В будущем видеодатчики станут важнейшим компонентом концепции датчиков для автоматизированного вождения. Для этого требуется, чтобы камеры функционировали надежно при внезапном изменении условий освещения с темноты на яркий свет и наоборот. Кроме того, они должны иметь возможность мгновенно понимать степени резкого различия яркости в пределах снимка. «Автоматизированные транспортные средства будут безопасны на дорогах только при условии, что они смогут хорошо чувствовать окружающую среду в любое время», — говорит Штейгер.